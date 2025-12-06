儒鴻11月合併營收年成長1.5% 訂單穩健

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

儒鴻（1476）昨（5）日公告11月合併營收28.92億元，年增1.54%、月減5.9%，為今年以來「唯二」月營收未能站上30億元的月份。累計今年前11月營收達346.9億元、年增3.84%。公司表示，主要受到越南連續颱風影響物流與船期，造成部分訂單遞延至12月認列。

儒鴻說明，11 月適逢越南受到颱風影響，導致船期作業不穩，訂單出貨遞延金額約3.2億元，其中成衣占約2億元。若非船期延宕，以整體價量表現來看，11月營收本應在30億元以上。儘管遞延影響上月營收表現，但將在12月認列，在船期、匯率平穩的前提下，本月營收可望重返30億元大關。

就個別來看，布料第4季屬傳統淡季，但受惠需求帶動，11月布料營收年增3.74%；成衣則因遞延因素，年增僅約0.6%。

在成本端方面，越南與印尼均將於2026年調漲基本工資，儒鴻表示，由於印尼工資較越南薪資水準仍有顯著優勢，隨印尼廠占自有產能占比放大，公司成本結構持續改善。目前印尼產能占儒鴻自有產能比重約25%，隨印尼三期新廠於2027年完工後，占比可望提升至40%～45%，有助分散越南勞動成本壓力。

另一方面，儒鴻也將生產基地工資調漲逐步反應在報價上，加上持續擴大高毛利的新產品線，新產品占比目前約15%，目標逐步拉升至20%。公司指出，新品較能反映價格，將有助支撐2026年ASP（平均售價）續揚。法人預估，儒鴻明年ASP仍可維持中個位數成長。

儒鴻日前董事會決議通過印尼擴充投資計畫，投資總金額8,000萬美元。儒鴻表示，印尼三期預計於2026年第2季動工，採逐步投產模式，最快2027年中可開始貢獻產能。

雖然儒鴻11月營收來到近9個月低點，但法人認為，儒鴻訂單動能仍保持穩健，客戶假期需求不弱，明年第1季亦將維持「淡季不淡」格局。

在匯率相對穩定的前提下，2026年上半年營收表現可望與今年相當甚至略優，全年營運仍具成長基礎。

延伸閱讀

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

台灣、印尼藥師提前續盟 鞏固姐妹會情誼與交流

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

億豐營運回穩 越南擴廠

相關新聞

中信金、華南金前11月賺贏去年 EPS分別達3.76元、1.75元

五家金控昨（5）日率先公布11月自結獲利，受惠於存放款業務穩健、利息淨收益增加，中信金、華南金累計前11月獲利已雙雙超越...

正瀚11月合併營收年增32％ 刷新同期新高

農業生技大廠正瀚（6534）昨（5）日公告11月合併營收9,119萬元，年增32.41％；累計1-11月合併營收16.6...

大銀微11月合併營收年增16% 後市樂觀

大銀微系統（4576）受惠於AI及半導體產業應用訂單穩定增溫，昨（5）日公布11月合併營收2.33億元、年增16.3%，...

榮成11月營收年增3% 寫今年來紀錄

榮成（1909）昨（5）日公布11月營收為43.3億元，月增5.3%、年增3.7%，創今年以來新高紀錄，累計今年前11個...

復盛11月營收年增1.6% 攀近十月高點

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（5）日公布11月營收表現，單月為30.93億元，創近十個月來新高，月增23.2...

藥華藥11月業績 連三月登峰

藥華藥（6446）昨（5）日公告11月合併營收15.5億元，月增10.63%，年增53.02%，連續三個月創單月歷史新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。