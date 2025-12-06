藥華藥11月業績 連三月登峰

藥華藥（6446）昨（5）日公告11月合併營收15.5億元，月增10.63%，年增53.02%，連續三個月創單月歷史新高；累計今年前11月合併營收137.1億元，年增59.38%。

藥華藥表示，11月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在美國及全球市場銷售持續增長；此外，在全球子公司與合作夥伴貢獻同步擴大下，營運成長動能強勁，2026年有望進入加速爆發期。

藥華藥的Ropeg，目前已獲全球近50個國家核准用於真性紅血球增多症（PV）患者並上市銷售，今年底前亦可望再取得墨西哥藥證。

在新適應症部分，Ropeg在原發性血小板過多症（ET）的藥證申請正加速推進，今年已完成中國大陸、台灣及日本的送件，日前也已正式向美國食品及藥物管理局（FDA）申請新增適應症上市許可，預計2026年下半年取證，盼成為公司在PV適應症之外的第二成長引擎。

藥華藥表示，目前已獲FDA發函通知，若自收件日起60日內FDA未通知其他意見，本案將依法於2025年12月29日正式進入實質性審查程序。

藥華藥並表示，該公司在美國與日本子公司的銷售團隊，亦已完成擴編與培訓，預期第4季起逐步展現效益。藥華藥董事會日前通過任命 Incyte 前北美總經理 Barry Flannelly擔任藥華藥美國子公司的獨立董事，公司執行長林國鐘指出，隨著ET藥證進度持續推進，加上Barry Flannelly加入後，攜手搶攻MPN（骨髓增生腫瘤）領域，目標力拚營收十倍成長。

此外，藥華藥也計劃擴充產能。除竹北廠將在明年10月投產，近日更宣布赴美設廠計畫。該公司表示，為因應未來更多藥物上市的產能需求，正評估在美國投資逾5,000萬美元（約新台幣15.6億元）建立蛋白質原料藥新廠，建廠計畫預計明年上半年啟動，明年底前完工。