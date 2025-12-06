中信金、華南金前11月賺贏去年 EPS分別達3.76元、1.75元

五家金控昨（5）日率先公布11月自結獲利，受惠於存放款業務穩健、利息淨收益增加，中信金（2891）、華南金累計前11月獲利已雙雙超越去年全年，每股純益（EPS）分別為3.76元及2.5元；至於公股獲利龍頭兆豐金前11月獲利319.91億元，也幾乎追平去年同期水準，力拚全年正成長。

中信金11月單月稅後純益70.08億元，月增6%，年增42%，累計前11月合併稅後純益743.52億元，突破700億元大關，年增8.8%，續創歷年同期新高，也超越去年全年獲利，每股稅後純益（EPS）為3.76元。11月台灣人壽外匯價格變動準備金，再增至233億元。

五家金控11月獲利

中信金表示，子公司中國信託銀行11月存放款業務維持穩健，財富管理銷售動能佳，單月稅後純益52.5億元，月增10.9%，年增22.5%，累計前11月稅後純益520.4億元，年增15%，再創歷史新高紀錄；子公司台灣人壽11月掌握市場行情，認列私募股權基金處分利益，單月稅後純益15.2億元，月減20%，年增124%；累計前11月稅後純益211.8億元，較去年同期下滑3%，主因今年以來美元匯率貶值4.2%，匯兌損失增加，保險新契約保費則較去年同期成長44%。

元大金11月單月稅後純益32.11億元，月減6.5%，年減13.9%，累計前11月稅後純益333.38億元，年減2.1%，獲利為歷史次高，EPS為2.5元，其中，元大銀行前11月稅後純益102.1億元，年增32%，獲利創同期新高，主要受惠利息淨收益；元大證券前11月稅後純益216.7億元，年增10.3%，受惠於台股11月日均量創新高，貢獻元大證券經紀手續費收入。

兆豐金11月單月稅後純益16.31億元，月減21.3%，年增71.8%，累計前11月稅後純益319.91億元，年減幅收斂至0.2%，已大致與去年同期持平，EPS為2.16元。公司表示，子公司兆豐銀行前11月稅前盈餘幾乎已追平去年同期表現，但由於去年同期營業稅較少，使得累計今年稅後盈餘成長幅度仍略有衰退，不過，整體來看，獲利水準已與去年同期相當。

華南金11月單月稅後純益19.83億元，累計前11月稅後純益244.16億元，已超過去年全年231.2億元，EPS為1.75元，其中獲利占比超過九成的華南銀行，11月單月稅後純益18.1億元，累計前11月稅後純益225.6億元。

至於國票金11月單月稅後純益1.85億元，累計前11月稅後純益20.71億元，較去年同期成長2.9%，EPS為0.57元。票券子公司累計前11月稅後純益17.61億元，年增12.8%，受惠於美國聯準會在2025年持續降息2碼，使外幣RP（附買回交易）成本下跌，外幣債券養券轉為正貢獻，加上處分部份債券產生資本利得，以及台幣債持續養券正貢獻，債券業務獲利較去年同期成長。