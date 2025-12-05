聽新聞
0:00 / 0:00
兆豐金前11月獲利319億元、EPS 2.16元 全年力拚正成長
兆豐金控（2886）5日公布11月自結獲利，11月單月稅後損益16.31億元，比起上個月減少21.3%，累計今年前11月稅後純益319.91億元，與去年同期相比，年減幅收斂至0.21%，累計每股純益（EPS）2.16元。
兆豐金11月單月獲利比上個月減少2成，主要原因是子公司銀行的財務操作收益比上個月減少，不過，銀行利息淨收益則有增加、提存也比上個月減少，整體來看，子公司銀行11月獲利比上個月減少4.83億元。
另外，子公司證券11月獲利則比上個月略增0.67億元，原因是自營部位獲利回穩，承銷部位則是持平，經紀手收略有下滑。
兆豐金累計前11月稅後純益319.91億元，比起去年同期年減0.21%，顯見獲利年減幅已逐漸收斂，全年則力拚正成長，其中，子公司銀行前11月稅前盈餘幾乎已與去年同期水準相當，但由於去年同期營業稅較少，使得累計今年稅後盈餘仍略有減少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言