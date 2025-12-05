快訊

燁輝加碼燁聯持股至34% 改善設備挹注轉投資利益

中央社／ 台北5日電
圖為燁輝參展台灣國際智慧能源周。燁輝／提供
圖為燁輝參展台灣國際智慧能源周。燁輝／提供

燁輝今天宣布，參與認購同集團燁聯鋼鐵私募普通股，認購股數為4.2億股，每股價格6元，投資金額為新台幣25.2億元，持有燁聯將從25.82%提高至34.05%。

燁輝副總經理田文中說，資金將用於改善燁聯財務結構以及相關設備，並取得穩定低碳料源，也能挹注燁輝轉投資利益。

鍍面鋼品大廠燁輝今天召開重大訊息記者會，田文中表示，燁輝參與燁聯鋼鐵私募普通股，用於改善財務結構及高效節能環保電爐、熱軋產線現代化及智能建置。

另外，還將擴大碳鋼產能計畫、提升煉鋼產品組合及高值化計畫、熱軋產能擴建品質提升及自動化計畫、冷軋產能提升計畫、提升綠能使用率、環境保護及循環經濟、資訊管理系統升級等改造計畫。

他指出，相關計畫除了可提升燁輝低碳原料品質，增強競爭力，也能提升燁聯獲利能力，挹注燁輝的轉投資利益。

另外，配合金管會推動永續發展路徑圖，邁向2050年淨零碳排及永續發展，他表示，燁輝規劃設備改造更新，以提升設備的能源使用效率，更希望透過與燁聯的合作，取得長期穩定低碳料源，進一步達成減碳目標。

他向中央社記者表示，燁輝一直都向燁聯購買電爐熱軋料，未來提高持股比例後，也能協助燁聯改善現有設備，若使用上有任何問題，也能很快反映以進行調整，雙方未來將會進行更多協同合作。

