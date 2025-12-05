永光營收／11月5.9億元、年減11.17% 受到關稅議題衝擊需求減緩

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

光阻劑大廠永光（1711）5日公告11月合併營收5.9億元，年減11.17%；前十一月累計營收69.08億元，年減7.19%。永光表示，合併營收較去年同期減少，主要仍係受到關稅議題衝擊需求減緩所致。

至於各產品單月營收表現，色料化學品11月營收1.86億元，年減8%；特用化學品營收1.15億元，年減14％；碳粉營收8,661萬元，年減14%；電子化學品營收1.78億元，年減8%；醫藥化學品營收2,332萬元，年減12％。

永光日前表示，相對看好電子化學品需求。在半導體前段製程化學品部分，因有國際代工合作，終端需求增加明顯。在供應端，也在積極擴充產線，預計至明年較能具體供應營收。至於應用在後段製程化學品，永光表示，應用於先進封裝的材料感光型聚醯亞胺（PSPI）產品需求強勁，市場上供應緊俏，作為有能力開發該材料的本土公司，得到與客戶洽談、送樣及評估的機會，目前正處於驗證階段，期待明年進一步貢獻營收。

