中信金前11月獲利拚過去年全年、再創同期新高EPS達3.76元
中信金（2891）5日公告2025年11月份自結盈餘，11月份單月稅後盈餘70.08億元，累計前十一月合併稅後盈餘743.52億元，續創歷年同期新高，也超越去年全年獲利，每股稅後盈餘（EPS）為3.76元。
中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行11月份存放款業務維持穩健，財富管理銷售動能佳，單月稅後獲利52.51億元。今年以來由於放款部位擴大、淨利差持續拉升，且財富管理業務動能強健，淨利息及手續費收入均有雙位數成長，累計前十一月稅後獲利520.44億元，年增15%，再創歷史新高紀錄。
子公司台灣人壽保險公司11月份掌握市場行情，認列私募股權基金處分利益，單月稅後獲利15.28億元。累計前十一月稅後獲利211.86億元，較去年同期下滑，主因今年以來美元匯率貶值4.2%，匯兌損失增加，保險新契約保費則較去年同期成長44%。
