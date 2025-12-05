復盛營收／11月30.93億元、月增23.2% 創近十個月新高

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）5日公布11月營收表現，單月為30.93億元，創近十個月來新高，月增23.2%、年增1.6%。該公司指出，目前接單已滿載至明年1月，可持續為營運加持。

高爾夫球具代工業一如往年，第4季重新進入出貨高峰期，依復盛應用來看，正依客戶規劃啟動新款式產品鋪貨，並反映在業績上。

依據該公司公布數據，11月營收為30.93億元，月增23.2%、年增1.6%；累計今年前11月營收達265.49億元，年增5.8%。

該公司表示，目前正值出貨旺季，按在手訂單估算，本月和明年1月的產能均達滿載水準，可持續為營運加持。至於跨入明年第2季，因有新客戶加入拉貨行列，也有望呈現營運淡季不淡態勢。

法人指出，觀察美國2020至2024年打球人次消長變化，2020年成長13.9%、2021年成長5.5%、2022年衰退3.7%、2023年成長4.2%，2024年成長2.2%，至於2025年前八月累計打球人次成長1.4%。

上述顯示，美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束而呈現衰退情況，復盛應用的高爾夫球代工受惠大環境延續成長走勢，再加上新客戶開始放量下單，以及原有客戶新產品持續貢獻，明年將進一步挹注營收表現。

在此同時，搭配旗下專攻冰上曲棍球靴、滑雪靴、滑冰靴、越野摩托車靴等代工的民盛客戶新產品開始出貨，另今年新併購的伯鑫也貢獻全年度營運，並擺脫業外匯兌損失陰影，2026年整體獲利將可恢復成長態勢。

