榮成營收／電商旺季加持、工紙報價持續走強 11月43.32億元年增3.73%

榮成（1909）5日公告11月合併營收43.32億元，月增5.32%，年增3.73%；累計前十一月合併營收410.58億元，年減5.89%。榮成並公告自結11月合併營業利益1.09億元，合併稅前利益1.06億元，每股稅前盈餘0.08元。

連續3個月獲利保持增長，顯示隨著雙11、雙12電商活動、節慶禮品等訂單需求帶動，工紙價格持續提升，下游紙箱出貨暢旺，惟累計前十一月稅前虧損5.3億元，每股稅前虧損0.4元。

大陸國家統計局日前公布，今年前十月規模以上工業企業利潤年增1.9％，自8月起累計增速連3月正成長。前十月規模以上工業企業營業收入年增1.8％，營收增長為企業盈利恢復創造有利條件。隨著大陸「反內捲」政策陸續推動，自第3季起多家紙廠啟動停機調節並接連公告多輪漲價，市場供需關係呈現改善跡象，帶動紙品價格自低檔回升。

11月工紙市場行情持續走強，紙廠出貨表現強勁，庫存水位進一步降低。從7月至今11月大陸工紙價格漲幅已累計達到每噸人民幣700元左右，反映供需結構持續改善。展望12月工紙將延續漲價趨勢，一方面市場看漲情緒和採購動能充足，下游在「買漲不買跌」心理驅動下，維持相當程度的剛性補庫需求。另一方面，多數工紙廠原紙庫存已處於歷史低位，為維持強勢定價提供底氣，同時透過通過發布漲價函強化市場信心。

法人表示，現階段為工紙產業傳統消費旺季，再接續春節備貨需求，後市整體包裝需求旺盛，榮成等工紙大廠提價效果相對明顯，隨著元旦與春節前備貨需求逐步釋出，市場需求可望延續，造紙產業獲利動能持續成長。

此外，美中關稅「休兵」也將為中國大陸出口前景帶來好轉契機。隨著雙方進入「休兵」階段，部分出口商品的成本壓力獲得紓解，有望帶動中國外銷需求回溫。受到製造業訂單改善，工紙和紙箱等包裝需求可望同步提升，進而為工紙產業帶來正面助益，市場景氣復甦動能也將更為明確。