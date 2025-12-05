正瀚營收／11月9,119萬元、年增32.41％ 連續4個月創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

農業生技大廠正瀚-創（6534）5日公告11月合併營收9,119萬元，年增32.41％；累計1-11月合併營收16.66億元，年增10.99％，單月及累計營收已是連續第四個月同步創歷年同期新高。

正瀚表示，南半球春季播種季節需求升溫，以及北美客戶預期明年市場成長積極備貨，第4季營收逐月走高，北美市場需求看好趨勢下，明年上半年旺季效應可期。

正瀚持續在胜肽技術（Peptide Technology）與植物生長調節劑（Plant Growth Regulator, PGR）兩大領域同步深耕，持續擴大全球研發與市場布局。其中正瀚創新研發「內穩系統素技術－精準導向胜肽(Precision Oriented Peptides, POPs)」，為精準農業、淨零永續提供真正有效且具前瞻性的農業解方。

近期2026年全澳咖啡大賽（2026 Australian Coffee Championships）咖啡師冠軍得主即使用施作正瀚POPs的咖啡豆製作飲品取得優異成績，其並將代表澳洲角逐2026世界盃咖啡大師（World Barista Championship）。

正瀚除了在實驗室研究證明，顯示使用POPs技術生產的咖啡，不僅蔗糖和檸檬酸含量增加，綠原酸也減少了，這增強了咖啡的甜感、果香和花香，以及整體超感官的體驗，結果也在澳洲咖啡錦標賽上大放異彩。極端氣候、供應短缺及市場需求增加，咖啡豆價格因而大幅上漲，正瀚POPs技術可提高咖啡豆品質、降低農場成本，提供了精準農業解方，不僅能生產高品質的咖啡，還能以更平易近人和永續的方式進行。

咖啡 農業生技 營收

相關新聞

億豐營運回穩 越南擴廠

億豐（8464）昨（4）日表示，自第4季起美中關稅成本調降、客製化產品需求回穩，營運有望逐季改善。展望2026年，越南新...

八貫11月合併營收年增4% 東陽減8%

八貫（1342）昨（4）日公告11月合併營收為2.2億元，較上月、與去年同期分別成長17.4%與4.9%，推升今年1至1...

寶齡三合一試劑將上市

寶齡富錦（1760）昨（4）日宣布，旗下體外診斷品牌「飛確（Vstrip）」研發的家用呼吸道三合一流感AB型&新冠病毒抗...

大山11月營收年增42% 攀同期最佳

台電訂單挹注，線纜廠大山（1615）昨（4）日公告，11月營收5.1億元，年增42.1%，單月營收創同期新高；累計今年前...

上海銀股利估配發1.8元

上海商銀昨（21）日舉辦第3季法人說明會，由總經理郭進一主持。該行前十月每股稅後純益（EPS）2.77元，高於去同期的2...

森崴前三季虧損121億元 母公司正崴：本業穩定不受影響

正崴集團旗下能源大廠森崴能源昨（13）日舉行重大訊息記者會，第3季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損77...

