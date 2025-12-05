國票金前11月獲利20.7億元、年增近3% 債券業務獲利成長助攻

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國票金控（2889）5日發布11月自結稅後純益1億8,463萬元，累計1至11月份稅後盈餘20億7,146萬元，較去年同期成長2.93%，每股稅後純益（EPS）0.57元，11月底每股淨值12.57元。

其中，在票券子公司方面，11月稅後純益1.63億元，累計前11月稅後純益17.61億元，較去年同期成長12.81%，主要原因在於，受惠於美國聯準會在2025年持續降息2碼，使外幣RP（附買回交易）成本下跌，外幣債券養券已轉為正貢獻，加上處分部分債券產生資本利得，以及台幣債持續養券正貢獻，使得債券業務獲利較去年同期成長。

子公司國票證券部分，11月稅後純益約9,000萬元，累計前11月稅後純益11.43億元，較去年同期減少約22%，主要則是受到美國川普政府關稅政策變化的影響，導致證券市場量、價出現大幅波動，股票市場日均量及證券經紀業務市占率均較去年同期下滑所致。

至於子公司國票創投部分，由於投資部位評價利益顯著回升，同時處分部分已上市股票，前11月本業累積獲利2億3,000萬元，較去年度大幅成長，但仍受海外轉投資事業國旺租賃虧損影響，前11月創投子公司整體獲利較去年同期增加1.89%。

