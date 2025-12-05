國票金前11月獲利20.7億元、年增近3% 債券業務獲利成長助攻
國票金控（2889）5日發布11月自結稅後純益1億8,463萬元，累計1至11月份稅後盈餘20億7,146萬元，較去年同期成長2.93%，每股稅後純益（EPS）0.57元，11月底每股淨值12.57元。
其中，在票券子公司方面，11月稅後純益1.63億元，累計前11月稅後純益17.61億元，較去年同期成長12.81%，主要原因在於，受惠於美國聯準會在2025年持續降息2碼，使外幣RP（附買回交易）成本下跌，外幣債券養券已轉為正貢獻，加上處分部分債券產生資本利得，以及台幣債持續養券正貢獻，使得債券業務獲利較去年同期成長。
子公司國票證券部分，11月稅後純益約9,000萬元，累計前11月稅後純益11.43億元，較去年同期減少約22%，主要則是受到美國川普政府關稅政策變化的影響，導致證券市場量、價出現大幅波動，股票市場日均量及證券經紀業務市占率均較去年同期下滑所致。
至於子公司國票創投部分，由於投資部位評價利益顯著回升，同時處分部分已上市股票，前11月本業累積獲利2億3,000萬元，較去年度大幅成長，但仍受海外轉投資事業國旺租賃虧損影響，前11月創投子公司整體獲利較去年同期增加1.89%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言