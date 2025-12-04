海悅營收／11月8.4億元、年減兩成 2026年兩案交屋、業績穩

海悅國際（2348）4日公布11月合併營收達8.46億元，較去年同期10.53億元減少19.7%；累計今年前11月營收達65.71億元、年減31.4%；海悅國際指出，8月起代銷收入逐步回穩逾2億元以上，11月代銷營收更約達3億元，加上「南悅豐映」建案進入交屋、認列5.46億元，讓單月營運能見度提高。

海悅國際指出，目前集團在全國銷售中個案，後續接案合計總銷金額達4,996億元，目前已開案、銷況相對佳新案包括「漢皇River Sky」、「義泰信」、「豐森大境」與「國泰原美」等建案，將為公司後續代銷收入挹注活水。

展望2026年，海悅國際分析，目前代銷接案無虞，且新北市「A3光點」與高雄市「達麗未來市」將在上半年完工交屋，為營建收入添柴火，明年營運將持續有正向表現。

海悅11月底已完成子公司金毓泰「台北市議會舊址地上權」開發案之8億元現金增資案，該案將和大股東福清營造共同打造鋼骨結構之綠建築頂級商辦；目前該基地已進入鋼樑柱地面以上施工， 看好完工後的「海悅國際大樓」不僅將成為國內新建雙白金永續建築，更將成為台北市西區的指標性地標，吸引國際性企業青睞進駐。

海悅國際旗下建設事業今年亦取得台北市信義區逸仙段國有土地地上權案（仁愛逸仙辦公大樓），該案基地面積972平方公尺、為70年地上權案，預計明年取得建照，有助海悅擁有長期租金收益，讓營運更加穩健。

另外，海悅國際指出，由於晶片大廠因應AI晶片訂單激增，且先進製程產能供不應求，預計在南科繼續投資興建三座2奈米廠，將帶動當地就業人口移入，為台南房市增添居住人口的剛性需求，目前海悅已超前布局南科房市，未來在連接南科的重要交通建設逐步落實，認為南科房市將更健全發展。

海悅國際目前在全國銷售中個案和後續接案，包括位於北北基的寶亞南工段、永和區「漢皇River Sky」、板橋區「新潤世界城」、泰山區「義泰信」、中和區「豐森大境」；桃竹苗部分，也有達麗台肥案、恆海慶華段與忠泰竹東台泥案。

台中市方面，則有「由鉅敘真」、「亞昕嶼森」與「鉅陞藏賦」。台南、高雄南二都則有台南北區「國泰原美」、台南永康「聯上豐實」、台南科工段「聯上海悅超級城」、白天鵝/富悅新市案與達麗平實段等指標性個案，海悅代銷本業業績來源無虞。

海悅指出，目前線上銷況相對不錯的新案不少，以「漢皇River Sky」來說，屬於新北市「永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更案」，全案基地面積達6,960坪，總銷約210億元，為漢皇集團深耕中永和房市33年的指標大案。

海悅國際分析，由於永和區人口稠密，加上建物老舊等問題，該案不僅建築規劃採黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，並規劃綠帶與開放空間，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，因此吸引不少在地客出手，該案於近日進入營建工程期。