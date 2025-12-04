鮮活果汁營收／11月2.4億元、年增24.4% 前11月37.1億元

鮮活果汁-KY（1256）4日公布11月營收2.4億元，月增3.5％、年增24.4%，累計前11個月營收為37.1億元，年減1.4％。

鮮活表示，11月為新茶飲市場傳統淡季，然公司持續深耕上游原物料，產品組合彈性高，加上公司積極強化市場通路布局，穩健挹注營收。此外，隨健康飲品與機能型茶飲需求提升，部分現製茶飲品牌提高鮮果原料使用比重，亦帶動相關品項穩健出貨，得11月合併營收年月雙增，累計前11月合併營收37.14億元。

展望後市，鮮活表示，中國大陸新茶飲市場競爭由價格戰轉向單店盈利能力、供應鏈效率與品牌差異化，同時亦將食品安全管理、原物料稽核效率與加盟商審核機制納入營運核心。在面對競爭加劇的市場環境下，鮮活透過優化供應鏈、提升品牌附加價值與建立完善的風險管理流程，提升市場競爭力，站穩新茶飲原料供應商領先群地位。

鮮活表示，大陸近期於《十五五》規劃建議稿中強調「擴大內需、提振消費」，有望帶動民生消費需求回升，為餐飲服務及新茶飲相關產業帶來正面助力。鮮活將持續提升產品研發能量、優化客戶結構與推動市場深度拓展，以穩健強化營運基礎，為2026年營收奠定良好基礎。