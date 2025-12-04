散裝航運族群股價這麼強 原來是這個原因

隨俄烏戰爭停戰露出曙光，加上中國大陸恢復向美國採購穀物等利多發酵，帶動波羅的海乾散貨指數（BDI）指數近來強勢大漲，3日漲幅更達9.4%，激勵散裝航運股新興（2605）、裕民（2606）4日開盤即跳空亮燈強鎖漲停，表現相當令市場側目。

外電報導，美國總統川普正積極推動俄烏停戰。市場預期，倘若俄烏順利停火，烏克蘭的戰後重建商機，包括大量的水泥、鋼鐵等運輸需求將相當具有想像空間，是推升BDI走揚的最大利多催化劑。

另一方面，中國大陸已開始恢復對美國採購包括黃豆、大豆等穀物。美國農業部指出，大陸進口商已預訂近200萬公噸的美國大豆，而北京方面則承諾年底前將購買1,200萬公噸的美國大豆，龐大的穀物運輸需求，也推升BDI走揚。

法人指出，散裝航運市場供需結構好轉。供給方面由於全球新船訂單偏少，加上環保法規加速老舊船舶退出，有效壓縮全球運力供給；需求方面則有中國大陸恢復向美國穩定採購穀物，為巴拿馬型等船型提供堅實的基本運量支撐。

擁有台灣最大海岬型船隊的裕民，散裝貨輪運輸占比高達93%，新興也高達70%。隨BDI指數持續多頭走勢，法人認為將有利散裝航運業者的營運表現，因而吸引買盤追捧，推升股價漲停，表現亮眼突出。