快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

散裝航運族群股價這麼強 原來是這個原因

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

隨俄烏戰爭停戰露出曙光，加上中國大陸恢復向美國採購穀物等利多發酵，帶動波羅的海乾散貨指數（BDI）指數近來強勢大漲，3日漲幅更達9.4%，激勵散裝航運股新興（2605）、裕民（2606）4日開盤即跳空亮燈強鎖漲停，表現相當令市場側目。

外電報導，美國總統川普正積極推動俄烏停戰。市場預期，倘若俄烏順利停火，烏克蘭的戰後重建商機，包括大量的水泥、鋼鐵等運輸需求將相當具有想像空間，是推升BDI走揚的最大利多催化劑。

另一方面，中國大陸已開始恢復對美國採購包括黃豆、大豆等穀物。美國農業部指出，大陸進口商已預訂近200萬公噸的美國大豆，而北京方面則承諾年底前將購買1,200萬公噸的美國大豆，龐大的穀物運輸需求，也推升BDI走揚。

法人指出，散裝航運市場供需結構好轉。供給方面由於全球新船訂單偏少，加上環保法規加速老舊船舶退出，有效壓縮全球運力供給；需求方面則有中國大陸恢復向美國穩定採購穀物，為巴拿馬型等船型提供堅實的基本運量支撐。

擁有台灣最大海岬型船隊的裕民，散裝貨輪運輸占比高達93%，新興也高達70%。隨BDI指數持續多頭走勢，法人認為將有利散裝航運業者的營運表現，因而吸引買盤追捧，推升股價漲停，表現亮眼突出。

美國

延伸閱讀

年初曾遭下令解散 美國和平研究所今以川普命名

【重磅快評】川普是否協防台灣？賴清德既舔美又疑美

不滿美版俄烏停戰計畫被修改 普亭：若歐挑事準備開戰

俄烏停戰最大受惠股：裕民

相關新聞

櫻花2025年營收衝百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（3）日召開法說，對於第4季展望，櫻花表示，目前市場受景氣影響，消費趨於保守，但櫻花...

勝一新產線 挹注動能

溶劑大廠勝一（1773）昨（3）日舉行法說會，該公司表示，因應半導體先進製程成長需求，正打造的高純度異丙醇（IPA）與丙...

中砂11月合併營收月增2.6% 後市展望佳

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）11月業績再創單月新高。法人推估，該公司本季業績應可續揚，甚至有機會挑戰單季新高紀...

jpp 11月業績 連七月創紀錄

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（3）日公告11月營收，受惠AI機櫃與電源櫃訂單挹注，單月營收衝上...

潤泰材明年營運將成長

潤泰精材（8463）總經理林依潔昨（3）日在法說會中表示，受惠各事業體產銷穩定推進，今年前三季繳出稅後純益2.76億元、...

燁輝：鋼市緩步回升

燁輝（2023）昨（3）日法說會，強調利基產品調整成功，銷售占比上達52%，具國際競爭力，加上目前全球布局完整，客戶回購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。