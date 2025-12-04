日勝生法說會／多軌布局 三芝「日初不老莊園」全案2026年上半年完工

日勝生（2547）4日召開法說會，日勝生指出，三芝大案「日初不老莊園」，預計全案2026年上半年完工，一、二期總銷約50億元，將挹注營運，另，水資源方面，AI智慧水資源穩定成長，打造台灣首座「全自動智慧再生水廠」。

日勝生前三季營收41.98億元，其中水資源事業營收超過19億元，占日勝生合併營收46%。日勝生表示，旗下日鼎水務執行桃園污水下水道BOT案，目標桃園六大都市計畫區全面接管，至今年第3季累計接管戶數達16.3萬戶，貢獻桃園公共污水下水道接管戶數超過60%。建設管線長度171公里，污水可處理量10萬CMD，目標2026年三期完工後將提升至15萬CMD。

日勝生表示，此為全台最大公共污水處理系統，為再生水廠提供穩定且可預測的水源，形成「污水→處理→高階淨化→再生水→產業再利用」的循環鏈，促成北台灣重要水資源基礎建設。這項整合不只是單一工廠，計畫以區域性的循環水平台，提升城市水資源韌性。

另，子公司寶鼎再生水於桃園北區執行的再生水BTO計畫，如期今年下半年每日供應再生水至南亞與中油2.5萬 CMD、至觀音工業區及亞東石化1.5萬CMD，整體供水量達4萬CMD。

全期預計供水量11.2萬CMD，為北台灣最大規模再生水廠，供水對象將橫跨石化、電子、與未來的航太園區，使再生水成為北台產業鏈不可或缺的韌性水源。

日勝生表示，以多項高階淨化與AI控制技術，打造資料驅動的水資源平台，包括污水廠以MBR薄膜生物處理結合BioNET生物網膜技術，確保處理後放流水質具高度穩定性。

再生水場域運用UF與RO雙重純化，以正壓式UF與低壓RO薄膜組合，提升效率並降低能耗、維修成本。並導入AI 膜壽命預測、能耗模型、水質異常預測技術，強化再生水的穩定供應。日勝生再生水事業已具備「自動啟停、能耗最佳化、水質自動判別、異常預警」四項智慧能力，為台灣水資源系統的技術新標竿。

日鼎並規畫研發厭氧消化與沼氣發電、智慧農耕與水能整合應用，預期完成三期擴建後，整體污水處理流程碳排放可降低6%以上，使水資源事業兼具環境、能源與經濟效益。

康養樂齡事業方面，日勝生表示，建立「樂陶居」與「日初不老莊園」雙品牌。中和樂陶居導入健康管理、照護科技與專業營運；三芝日初不老莊園816戶全齡社區，預計全期於2026年上半年完工，以銀養經濟為長期成長方向，結合地產開發、綠建築與智慧照護打造示範性的康養樂齡園區。

建設事業方面，日勝生表示，台中捷運綠線三站TOD聯開案，計畫於2028年至2030年分別完工。台北館前路都更案，以A級綠建築商辦新地標，正進行權利變換程序，預計2031年底完工。北市大安區輕豪宅鑄慕危老案，計畫於2027年上半年完工。而淡水「淡金安居」社會住宅，於2024年12月開工，620戶全齡友善設施，建設期程約5.5年。

展望未來，日勝生表示，將持續推動水資源與再生水技術升級、循環經濟平台整合，並投入AI科技深化轉型，以TOD、社宅、樂齡專業在台灣各主要城市建設，推動台灣永續城市發展與集團價值成長。