國際銅價攀波段高 這檔個股立即大漲超過半根停板
台股4日震盪收小紅，盤面上，非電族群表現強勢，其中華榮（1608）由於受惠國際銅價攀本波反彈高峰，激勵市場多頭追搶，拉動股價開高收高，終場大漲5.5%、收37.2元，站上所有均線之上，表現相當亮麗搶眼。
國際銅價由於四大利多催化，近來表現相當強勢。利多包括：一、需求回升：全球經濟緩步復甦帶動工業前景看好；二、供應受限：產銅國減產或物流受阻；三、美元走弱：使得以美元計價的銅價上漲；四、資金推動：投機需求升溫。
由於國際銅價表現強勢，持續多頭格局，因而帶動盤中銅族群紛紛走強，如第一銅（2009）亮燈強鎖漲停，線纜股也應聲走高，除華榮大漲超過半根停板外，華新（1605）也收漲約1%、大亞（1609）漲2.3%，整體表現相當強勢。
法人表示，線纜股除了受惠國際銅價上漲的利多因素外，由於全球先進國家紛紛進行電網汰舊換新計劃，特別是美國的電網商機、及台灣的強韌電網計劃，均將使線纜股受惠，因而吸引買盤追捧。
