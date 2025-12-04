東陽營收／11月22.17億元、月增1% 創七個月以來新高

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車零組件大廠東陽（1319）2025年11月自結合併營收22.17億元，較10月成長1%，創七個月來單月新高紀錄，旺季訂單熱度不減。前11月自結累計合併營收230億元。

東陽積極優化產品組合，持續整理整頓，加速出貨排程，並擴大全球產能布局，科工廠即將投入運轉、七股廠預計於明年底完工，全力滿足客戶成單成櫃一次購足的需求。

東陽AM事業11月自結合併營收16.06億元，較10月成長1%。前11月自結累計合併營收172.51億元。

東陽OEM事業11月自結合併營收6.12億元，較10月成長1%，續創今年單月業績新高。前11月自結累計合併營收57.49億元。（OEM整體累計營收245.32億元）

營收 東陽

相關新聞

櫻花2025年營收衝百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（3）日召開法說，對於第4季展望，櫻花表示，目前市場受景氣影響，消費趨於保守，但櫻花...

勝一新產線 挹注動能

溶劑大廠勝一（1773）昨（3）日舉行法說會，該公司表示，因應半導體先進製程成長需求，正打造的高純度異丙醇（IPA）與丙...

中砂11月合併營收月增2.6% 後市展望佳

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）11月業績再創單月新高。法人推估，該公司本季業績應可續揚，甚至有機會挑戰單季新高紀...

jpp 11月業績 連七月創紀錄

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（3）日公告11月營收，受惠AI機櫃與電源櫃訂單挹注，單月營收衝上...

潤泰材明年營運將成長

潤泰精材（8463）總經理林依潔昨（3）日在法說會中表示，受惠各事業體產銷穩定推進，今年前三季繳出稅後純益2.76億元、...

燁輝：鋼市緩步回升

燁輝（2023）昨（3）日法說會，強調利基產品調整成功，銷售占比上達52%，具國際競爭力，加上目前全球布局完整，客戶回購...

