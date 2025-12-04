東陽營收／11月22.17億元、月增1% 創七個月以來新高
汽車零組件大廠東陽（1319）2025年11月自結合併營收22.17億元，較10月成長1%，創七個月來單月新高紀錄，旺季訂單熱度不減。前11月自結累計合併營收230億元。
東陽積極優化產品組合，持續整理整頓，加速出貨排程，並擴大全球產能布局，科工廠即將投入運轉、七股廠預計於明年底完工，全力滿足客戶成單成櫃一次購足的需求。
東陽AM事業11月自結合併營收16.06億元，較10月成長1%。前11月自結累計合併營收172.51億元。
東陽OEM事業11月自結合併營收6.12億元，較10月成長1%，續創今年單月業績新高。前11月自結累計合併營收57.49億元。（OEM整體累計營收245.32億元）
