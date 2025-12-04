撐盤主力！金融股連漲三天 元大金靠「雙引擎」衝第一

台股4日震盪整理，電子權值由台積電（2330）領跌，但金融類股卻逆勢上漲，展現連三日走強氣勢。盤面上，元大金（2885）漲逾2%打頭陣，國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、台新新光金（2887）等同步走揚，合計貢獻大盤漲點超過25點，成為撐盤主力。法人指出，金控基本面正迎來結構性好轉，獲利動能比過往更紮實，也帶動族群評價修復。

首先，獲利回升是金融股近來吸金的核心理由。元大金前10月獲利站上市場前四，靠著ETF規模經濟與銀行擴利的「雙引擎」模式，降低過往對經紀業務的循環依賴。旗下元大投信ETF規模年增長12%至1.2兆，ETF經常性收入快速壯大，2026年占管理費比率可望上看至25%。銀行端則因放款結構轉型，有望帶動NIM在2025～27年小幅改善，推升整體ROE。

富邦金與國泰金同樣展現穩健底氣。富邦金前10月稅後純益達1,088億元，雖年減6.4%，每股純益7.51元，但旗下壽險、銀行、證券均創同期新高；國泰金則繳出680億元獲利，年增逾兩成，穩居金控第二

金控整體獲利面亦同步升溫。13家金控前三季稅後純益達4,291億元、季增高達73%，債券評價改善使「其他權益」虧損大幅縮減至958億元，法人認為這可望提升2026年可分配盈餘，股利發放能見度提高，也是投資人加碼金融股的重要支撐。

展望後市，法人指出，台灣超額儲蓄、ETF產品擴張、當沖活絡，加上利率環境改善，都將持續為金融類股提供動能。不過，美債利率與全球市場波動仍是觀察重點。儘管如此，當前金融股「獲利修復＋評價回升」雙引擎成形，已讓族群在震盪盤中脫穎而出，延續強勢格局。