第一金釋出好消息：明年股利將拉高配發率至6成 加碼現金股利

第一金控今日舉行第三季法說會，並且釋出股利利多，對此主持法說會的第一金控副總李淑玲指出，明年的股利配發將持續拉高現金配發的比重，而且配發率將從現有的52%拉高至60%，明年總股利水準一定會較今年增加，而且拉高的部分會是現金股利，股票股利至多維持在今年0.25元的水準。

李淑玲也說，在聯準會降息效應之下，今年的SWAP收益已較去年降低，從153億降至130億元，明年將進而降至100億元，但明年取而代之的將是外幣放款和中小企業的成長動能，以及財管手收，尤其高資產理財會顯著擴張；其中，明年整體手收估計會成長12%以上。

第一銀行副總蔡淑慧說，外幣放款在歷經前2至3年的呆帳清理之後，明年將重新出發，再加上聯準會降息有利於外幣放款動能擴張，因此，外幣放款成長動能將大幅拉高至15%。

對於海外分行獲利，蔡淑慧說，前三大獲利海外分行，分別為香港、布里斯本、倫敦，前三季獲利分別為4580萬美元、2836萬美元、1915萬美元，雖然香港分行獲利年減19%，但仍為第一大獲利分行，主要由於降息使利差收窄之故；而布里斯本與倫敦分行的獲利，與呆帳回收都有關係，分別年增139%、162%。

而在東南亞的分行獲利，則以越南表現亮眼，另外日本大阪分行的獲利也有展現動能。

對於第一金控旗下第一人壽與接軌IFRS17、ICS新制相關的財務數字，李淑玲說，目前的外價準備金已有30多億，而明年1月1日接軌新制時可釋出的有利影響數字為30億，將有9成提存入外價準備金，因此，避險比率可從8成降至6成，一年將省下2至3億避險成本。另外，CSM將有100億，每年估計可從中貢獻7至8億入盈餘，而在明年開帳上，ICS估計在今年第一金為人壽增資的挹注之下，就有140%以上，因此明年不會再有增資的需求。