櫻花2025年營收衝百億
廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（3）日召開法說，對於第4季展望，櫻花表示，目前市場受景氣影響，消費趨於保守，但櫻花在廚衛電與整體廚房的雙引擎推進下，營運持穩。
法人則估，櫻花今年營收可望依公司原設定目標正式突破百億元大關、並創歷史新高。
櫻花前三季合併營收77.19億元、年增7.6%，毛利率35.1%，稅後純益10億元、年增0.7%，每股稅後純益4.57元，營收、獲利雙創同期新高。而累計前十月合併營收85.37億元、年增6.6%，續創同期新高。
櫻花表示，公司主要事業版圖表現穩健，廚衛電與整體廚房事業，雙引擎穩健推進營運成長動能。其中廚衛電事業在AI智能廚電銷售穩定增長下，有效化解去年高基期影響，營收仍較去年同期成長4.6%，反映高階智能產品的需求熱度延續。
至於整體廚房事業，則受市占提升，出貨量持續強勁，營收年增22.2%，成為推升整體業績再創高點的主力。
另外，淨水產品亦展現亮眼成績，前三季營收年增31%，其中「淨熱飲系列」銷售翻倍成長。櫻花透過新品策略及零售通路擴張，成功推升品牌滲透率與市占率，為中長期成長再添動能。
