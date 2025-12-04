勝一新產線 挹注動能

溶劑大廠勝一（1773）昨（3）日舉行法說會，該公司表示，因應半導體先進製程成長需求，正打造的高純度異丙醇（IPA）與丙二醇單甲醚（PM）新產線，預計2026年陸續完工投產，將成為公司邁向更高層次供應鏈角色的重要起點，挹注營運新動能。

勝一表示，多年來該公司專注於半導體先進製程所需的高純度電子級溶劑，並逐步建構涵蓋研發、製造、品質檢測與倉儲物流的一站式服務體系。

目前旗下電子級產品合計20項，其中十項屬先進製程需求。

在全球前十大晶圓代工廠中，除中國大陸三家外，其餘皆為勝一直接或間接客戶。並且每家客戶產品均為高度客製，並非通用規格，供應門檻相當高。

值得一提的是，供應的十項先進製程電子級產品中，部分為獨家供應、部分為雙供應商機制；因此不同產品在製程節點的導入進度不一，有些已導入至最新2奈米，有些仍在認證過程中。

近年來電子級溶劑需求穩健，半導體與面板應用持續成長，公司具備充足產能支應客戶需求下，今年前三季交出營收成長4.4%、獲利成長12.1%的成績，整體營運維持穩健成長。

勝一指出，目前公司有兩座廠區正在擴建中。因應半導體先進製程對IPA需求快速成長，公司全資子公司鴻勝化工正興建兩套高純度IPA產線，基地約8,000坪，預計於2026年完工投產。

同時，公司亦在建設第二套PM產線，規模約7,000坪，完工後PM年產能將由目前的一年5萬噸提升至17萬噸，大幅強化供應能力。

勝一強調，公司正站在發展關鍵轉折點，IPA與PM產線的建設，將成為邁向更高層次供應鏈角色的重要起點。

同時，半導體等關鍵客戶信任與新訂單取得，必須以長期穩定品質、交期與服務為基礎，將持續強化研發與製程能力，推動企業邁向下一個成長里程碑。