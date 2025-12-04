中砂11月合併營收月增2.6% 後市展望佳

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）11月業績再創單月新高。法人推估，該公司本季業績應可續揚，甚至有機會挑戰單季新高紀錄，且在各客戶訂單挹注下，明年展望有望持續向上。

中砂11月合併營收7.26億元，月增2.6％、年增19.2％，累計今年前11月合併營收74.13億元，年增16％，已超過去年全年業績，今年表現將創新高。

受惠於大客戶持續擴充先進製程產能，市場預期，中砂本季營收還有機會小增，今年整體業績看增雙位數百分比，可望突破80億元大關。

中砂有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪等三大業務，其中鑽石碟是獲利主力項目，大客戶的3奈米與5奈米製程應用挹注甚多。因應客戶需求，中砂持續擴充鑽石碟產能，正透過增補人力、提高自動化效率等方式優化，預計明年相關月產能將超過5萬顆。

法人估算，今年中砂鑽石碟業務應可增加雙位數百分比。隨著大客戶不斷擴充最先進的製程產能，且中砂在該客戶先進製程獲採用的占有率高，對中砂營收貢獻度可望提高。同時，美系客戶最先進製程也開始採用其鑽石碟產品，後續隨客戶端放量，也會帶來更多訂單。

晶圓再生業務方面，中砂持續增加高階產品組合及特殊晶圓比重，再生晶圓月產能已達33萬片，規畫明年第3季增至40萬片月產能。法人評估，中砂後續晶圓再生業績將有望增長。另外，在傳統砂輪業務方面，明年應有機會持平表現。