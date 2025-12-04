快訊

輝達力阻晶片出口限制有望成功！黃仁勳會見川普 吐露不確定中國是否會買H200

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

jpp 11月業績 連七月創紀錄

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（3）日公告11月營收，受惠AI機櫃與電源櫃訂單挹注，單月營收衝上3.96億元，月增2.5%、年增59.8%，連續七個月創歷史新高，表現亮眼。

jpp累計今年前11月營收34.06億元，年增56%，創歷史新高。據悉，jpp上月營收再度攻頂主因來自亞馬遜的AI機櫃以及泰達電AI電源機櫃雙重挹注，帶動營收表現持續創高。

jpp董事長鍾國松先前指出，受惠AI伺服器需求暢旺，目前不僅訂單滿手，而且一直被客戶追產能，從在手訂單預估，今、明年營運都將寫下新高，展望樂觀。

目前jpp訂單能見度已看到明年3月，為因應客戶龐大需求，公司已啟動擴產計畫，預估明年機櫃產能將增加20%，沖壓產能則增加30%，整體AI相關業務將較今年再提升25%以上，將是未來獲利主要來源。

據悉，jpp在AI資料中心的主要客戶為美系大廠亞馬遜，由於亞馬遜為鞏固市場領先地位，今年以來不斷擴大AI資本支出，進而推升jpp業績表現，並促成產線滿載，成為今年中以來營運火熱的關鍵動能。

不僅如此，jpp今年也切入台達電旗下泰達電AI電源供應器供應鏈，主要提供電源供應器的機殼與機構件。隨著泰達電目前正在泰國全力擴產，jpp也將同步擴產滿足客戶需求，預估明年出貨量將比今年大幅成長。

展望未來，jpp在10月、11月營收已雙雙創高，法人預料，今年營運高峰將落在第4季，而明年在新產能與新訂單加持下，全年營運也將逐季走升，並且比今年更暢旺。

AI 營收 亞馬遜

延伸閱讀

亞馬遜物流新科技 無人機精準投放、視覺引導1秒揀貨

直擊亞馬遜無人計程車 AI想左轉要考慮數十億種路況

靜待亞馬遜CEO演說 台指期夜盤上半場先漲近200點

亞馬遜 與Google攜手雲端直連 跨雲架構成為新趨勢

相關新聞

櫻花2025年營收衝百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（3）日召開法說，對於第4季展望，櫻花表示，目前市場受景氣影響，消費趨於保守，但櫻花...

勝一新產線 挹注動能

溶劑大廠勝一（1773）昨（3）日舉行法說會，該公司表示，因應半導體先進製程成長需求，正打造的高純度異丙醇（IPA）與丙...

中砂11月合併營收月增2.6% 後市展望佳

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）11月業績再創單月新高。法人推估，該公司本季業績應可續揚，甚至有機會挑戰單季新高紀...

jpp 11月業績 連七月創紀錄

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（3）日公告11月營收，受惠AI機櫃與電源櫃訂單挹注，單月營收衝上...

潤泰材明年營運將成長

潤泰精材（8463）總經理林依潔昨（3）日在法說會中表示，受惠各事業體產銷穩定推進，今年前三季繳出稅後純益2.76億元、...

燁輝：鋼市緩步回升

燁輝（2023）昨（3）日法說會，強調利基產品調整成功，銷售占比上達52%，具國際競爭力，加上目前全球布局完整，客戶回購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。