慧洋2025年前11月每股稅前賺4.52元

慧洋-ky （2637）昨（3）日公告11月合併營收為16.67億元，年增率9.8%，並同步公告自結獲利，單月自結每股稅前盈餘為0.93元；累計前11月每股稅前盈餘4.52元。

11月北美穀物旺季延續，散裝運價指數維持在高檔，慧洋單月營業淨利為6.09億元，營業利益率攀升至36.49%，11月另有處分一艘超級輕便型（Small Handy）船舶，認列處分利益約400萬美元，挹注稅前盈餘為6.92億元，年增率142%，自結每股稅前盈餘為0.93元。

慧洋累計前11月合併營收為151.98億元，營業淨利34.12億元，稅前盈餘33.77億元，年減39%，自結每股稅前盈餘4.52元。

11月適逢北美穀物傳統旺季，再加上感恩節假期提前拉貨潮，散裝市場行情熱絡，而美中關係在川習會後進入休兵階段，中國承諾採買之1,200萬噸美國大豆，預期將於今年底至明年初開始裝載，亦可望支撐後續運價指數。

此外，2026年慧洋-KY將迎接大量新船交付，共有八艘輕便型（Handy）環保節能新船將陸續投入營運，預期可取得優於市場水準之租金。截至11月底，慧洋已處分九艘老舊船舶，貢獻處分利益共約4,200萬美元，其中包含集團最後一艘海岬型船舶，目前旗下船隊總計127艘。

展望後市，慧洋-KY認為，國際政經環境動盪，包括美中關係及烏俄戰爭走向，皆對散裝市場帶來不確定性，慧洋隨著新船陣容到位，整體運力配置將更具效率，有助強化全球航線布局與市場競爭力，公司未來將維持汰舊換新政策、提升節能比重、聚焦中小型船舶營運，為營運奠定更穩健基礎。