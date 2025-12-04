快訊

輝達力阻晶片出口限制有望成功！黃仁勳會見川普 吐露不確定中國是否會買H200

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

潤泰材明年營運將成長

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

潤泰精材（8463）總經理林依潔昨（3）日在法說會中表示，受惠各事業體產銷穩定推進，今年前三季繳出稅後純益2.76億元、年增逾九成，每股純益1.84元的不錯成績；展望2026，在預拌砂漿等產品穩定成長，加上轉投資如潤德、德欣先進等挹注，潤泰材營運將持續穩健成長。

潤泰材今年前三季營收達53.83億元，較去年同期增加11.8%，毛利率達11.99%，營業利益達3.55億元、年增9.9%，稅後純益2.76億元，較去年同期1.43億元大增93%，每股純益1.84元、優於去年同期的0.96元。

林依潔指出，受惠各事業體產銷穩定推進，包括預拌式泥作砂漿穩定成長，加上建材代理日本NIHON FLUSH室內木門，目前已掌握超過100案，合計約5萬樘門訂單，預計2027年為出貨高峰。

每股純益

延伸閱讀

TPBL／對決渡邊雄太喊興奮 雷蒙恩：希望成為台灣能倚賴的球員

差30分鐘就到上海！奧客想換座位不成失控大鬧 逼飛機返航日本

陸客取消赴日旅遊…日本住宿預訂量減半 「價格未跌」原因曝光

日本少見「富到流油的財神爺」！淋油才能祈福的「油掛大黑天神社」，神社裡充滿濃郁麻油香氣好酷

相關新聞

櫻花2025年營收衝百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（3）日召開法說，對於第4季展望，櫻花表示，目前市場受景氣影響，消費趨於保守，但櫻花...

勝一新產線 挹注動能

溶劑大廠勝一（1773）昨（3）日舉行法說會，該公司表示，因應半導體先進製程成長需求，正打造的高純度異丙醇（IPA）與丙...

中砂11月合併營收月增2.6% 後市展望佳

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）11月業績再創單月新高。法人推估，該公司本季業績應可續揚，甚至有機會挑戰單季新高紀...

jpp 11月業績 連七月創紀錄

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（3）日公告11月營收，受惠AI機櫃與電源櫃訂單挹注，單月營收衝上...

潤泰材明年營運將成長

潤泰精材（8463）總經理林依潔昨（3）日在法說會中表示，受惠各事業體產銷穩定推進，今年前三季繳出稅後純益2.76億元、...

燁輝：鋼市緩步回升

燁輝（2023）昨（3）日法說會，強調利基產品調整成功，銷售占比上達52%，具國際競爭力，加上目前全球布局完整，客戶回購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。