潤泰材明年營運將成長
潤泰精材（8463）總經理林依潔昨（3）日在法說會中表示，受惠各事業體產銷穩定推進，今年前三季繳出稅後純益2.76億元、年增逾九成，每股純益1.84元的不錯成績；展望2026，在預拌砂漿等產品穩定成長，加上轉投資如潤德、德欣先進等挹注，潤泰材營運將持續穩健成長。
潤泰材今年前三季營收達53.83億元，較去年同期增加11.8%，毛利率達11.99%，營業利益達3.55億元、年增9.9%，稅後純益2.76億元，較去年同期1.43億元大增93%，每股純益1.84元、優於去年同期的0.96元。
林依潔指出，受惠各事業體產銷穩定推進，包括預拌式泥作砂漿穩定成長，加上建材代理日本NIHON FLUSH室內木門，目前已掌握超過100案，合計約5萬樘門訂單，預計2027年為出貨高峰。
