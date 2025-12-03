潤泰材法說會／前三季獲利大增逾九成 總座林依潔：目標2026年續成長

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
潤泰材總經理林依潔3日在法說會中指出，受惠各事業體產銷穩定推進，包括預拌式泥作砂漿穩定成長，加上建材代理日本NIHON FLUSH室內木門，帶動今年前三季營運有不錯表現；展望明年，在公司預拌砂漿產品出貨持續成長下，加上轉投資潤德、德欣先進等貢獻，目標明年營運持續成長。陳美玲／攝影

潤泰材（8463）今年前三季營收達53.83億元，較去年同期增加11.8%，毛利率達11.99%，營業利益達3.55億元、年增9.9%，稅後純益2.76億元，較去年同期1.43億元大增93%，每股純益1.84元、優於去年同期的0.96元。

潤泰材總經理林依潔3日在法說會中指出，受惠各事業體產銷穩定推進，包括預拌式泥作砂漿穩定成長，加上建材代理日本NIHON FLUSH室內木門，目前已掌握超過100案，合計約5萬樘門訂單，建材代理已開始挹注營運，預計2027年為出貨高峰。

林依潔分析，雖然當前房市買氣下滑，不過因遞延效應，反映在公司預拌砂漿產品上有感受到客戶叫貨減少，整體來說，今年預拌砂漿產品較去年成長，差別在叫貨沒有去年急促，預計明年拉貨速度可能較今年再放緩一些。

不過，林依潔強調，雖然客戶拉貨放緩，但訂單都在，只是出貨進度遞延，不影響手中訂單；展望明年，在公司預拌砂漿產品出貨持續成長下，加上轉投資潤德、德欣先進等貢獻，目標明年營運持續成長。

潤泰材持續投入高附加價值產品開發，林依潔舉例，如具備抗震性與高強度的「UHPC超高性能混凝土」已開始用在高科技產業廠房需求上；節能隔熱材「隔熱砂漿」也進一步升級，抗壓強度提升、熱傳導係數更低、用量節省10%，在綠建築外牆上展現節能效果優越，且性能遠勝一般水泥砂漿、施工方式友善，不影響傳統施作流程。

另外，潤泰材即將推出的「輕質微珠」系列產品，以再生輕質材料製成，不僅能減輕建築結構負荷，亦促進材料循環再利用；其中，「高效隔音地坪」利用多孔結構顯著抑制低頻與衝擊噪音，改善樓層間隔音效果。

林依潔指出，「輕質微珠」亦可應用於鋼構防火被覆，有效提升防火降溫效果，增強建築安全防護。此外，其他新型建材如「地坪灌漿料」與「噴塗批土材」，具備高流動性並可機械化灌注，大幅提升施工效率與品質穩定性，加速營建工法現代化，為產業注入更多效率與品質提升動能。

