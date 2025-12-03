jpp營收／11月3.96億元、月增2.5%再創新高 大咬亞馬遜AI訂單

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）3日公告11月營收，受惠AI機櫃與電源櫃訂單挹注，單月營收衝上3.96億元，月增2.5%、年增59.8%，連續7個月營收創歷史新高，業績表現火熱。

jpp累計今年前十一月營收34.06億元，年增56%，創歷史新高。據悉，jpp上月營收再度攻頂主因來自亞馬遜的AI機櫃以及泰達電AI電源機櫃雙重挹注，帶動營收表現持續創高。

jpp董事長鍾國松曾指出，受惠AI伺服器需求暢旺，公司目前不僅訂單滿手，而且一直被客戶追產能，從在手訂單預估，今年、明年營運都將寫下新高，展望樂觀。

目前jpp訂單能見度已看到明年3月，為因應客戶龐大需求，公司也已啟動擴產計畫，預估明年機櫃產能將增加20%，沖壓產能則增加30%，整體AI相關業務將較今年再提升25%以上，將是未來獲利主要來源。

據悉，jpp在AI資料中心的主要客戶為美系大廠亞馬遜，由於亞馬遜為鞏固其市場領先地位，今年以來不斷擴大AI資本支出，進而推升jpp業績展翅高飛，並促成產線滿載，成為營運火熱的關鍵動能。

不僅如此，jpp今年也切入台達電（2308）旗下泰達電AI電源供應器供應鏈，主要提供電源供應器的機殼與機構件。隨著泰達電目前正在泰國全力擴產，jpp也將同步擴產滿足客戶需求，預估明年出貨量將比今年大幅成長。

AI 營收 亞馬遜

