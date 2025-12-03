威致法說會／調整體質 朝高附加價值前進

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

威致鋼鐵（2028）3日法說會，揭示重大營運策略重心聚焦中長期產業升級，包括擴大高附加價值鋼品、節能減碳投資、爭取國際認證等方向，為下一波景氣回升預做準備。

威致今年前3季鋼筋銷量29.2萬公噸，較去年同期減少約15%；同期營收從去年的78.3億元下滑至63.2億元，年減約19%。主因來自國內建照量與開工量萎縮，鋼筋需求疲弱，多家鋼廠為搶單壓低報價，市場競爭加劇，加上國際廢鋼價格成本墊高，造成本業獲利收斂。

威致前3季營業利益0.6億元，較去年同期的3.3億元大幅下滑79%；本期淨利0.3億元，低於去年同期的2.7億元，凸顯市況惡化。

值得注意的是，威致在棒鋼與盤元市場持續提升高附加價值產品比重，並取得包括南韓、澳洲等多項國際鋼筋認證，高附加價值鋼品導入，有助威致降低對國內建築鋼需求的依賴度，同步提升毛利結構。

威致強調，未來策略聚焦擴大直客，降低對盤商的依賴，持續提升棒鋼、盤元高附加價值鋼品比重，並精進製程，提升效率降低成本，擴大節能減碳設備投資，向綠色鋼品邁進，申請更多國際品質與綠色認證，擴展海外市場。

整體觀察，威致2025年營運承壓，雖然建築需求疲弱使獲利下滑，但公司在庫存管理、負債縮減、設備升級、碳管理與高規格產品認證的推進，等於練好基本功，將在市場回暖時帶來綜效，隨著2026年鋼市預期進入溫和復甦，中長期展望不看淡。

市場 鋼品 營收 減碳 法說會

