燁輝法說會／利基產品調整成功、占比上達52% 具全球競爭力

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

燁輝（2023）3日法說會，強調利基產品調整成功，銷售占比上達52%，具國際競爭力，加上目前全球布局完整，客戶回購率高，成為支撐現階段營運的最大底氣，預期明年鋼市有望從底部緩升。

法人表示，燁輝公司治理到位，鋼鐵基本面產銷維持合理水準，對應全球鋼市不景氣具有韌性。

燁輝是台灣最大鍍面與烤漆鋼捲供應商，今年前3季合併營收526億元，較2024年同期561億元減少6.3%。主因在於鋼價今年來易跌難漲，加上美國關稅、大陸鋼材外溢、亞洲需求不強等因素，造成鋼市大環境低迷。

但燁輝獲利能力方面，營運指標如毛利率、稅後淨利因景氣因素走低，依過往經驗，在鋼市築底階段，鋼貿商與下游加工客戶大多壓低庫存，使營收下降幅度多屬循環性的市場現象。

值得關注的是，燁輝產品組合調整成功，利基產品占比已突破52%，正式超越一般性產品訂單占比。其中鍍面利基比重41.4%，訂單量約31.3萬公噸；烤漆利基比重高達71.2%，訂單量約17.9萬公噸，代表經營體質逐步擺脫鋼價循環，轉向高附加價值產品。

另一方面，燁輝的外銷比重高，2025年前3季外銷占比達66%、內銷34%，客戶遍布全球而且回購率維持高檔，對景氣低迷期有加分效果。

燁輝指出，對熱軋原料價格進行長期追蹤，發現2024年至2025年熱軋價量處於谷底階段；中國大陸、土耳其、美國鋼品市場也呈現同樣趨勢。燃煤與鐵礦價格自第3季起反彈，但仍維持在合理區間。

燁輝 景氣 營收

