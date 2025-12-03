快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

慧洋11月自結EPS 0.93元、前11月4.52元 散裝市場行情熱絡

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）3日公告2025年11月合併營收為16.67億元，並同步公告自結獲利，單月自結每股稅前盈餘為0.93元；前11月每股稅前盈餘4.52元。

11月北美穀物旺季延續，散裝運價指數維持在高檔，慧洋單月營業淨利為6.09億元，營業利益率攀升至36.49%，11月另有處分一艘超級輕便型（Small Handy）船舶，認列處分利益約4百萬美元，挹注稅前淨利為6.92億元，自結每股稅前盈餘為0.93元；累計前11月合併營收為151.98億元，營業淨利34.12億元，稅前盈餘33.77億元，自結每股稅前盈餘4.52元。

11月適逢北美穀物傳統旺季，再加上感恩節假期提前拉貨潮，散裝市場行情熱絡，而美中關係在川習會後進入休兵階段，中國大陸承諾採買之1,200萬噸美國大豆，預期將於今年底至明年初開始裝載，亦可望支撐後續運價指數。

此外，2026年慧洋將迎接大量新船交付，共有8艘輕便型（Handy）環保節能新船將陸續投入營運，預期可取得優於市場水準之租金；而截至11月底，慧洋已處分9艘老舊船舶，貢獻處分利益共約42百萬美元，其中包含集團最後一艘海岬型船舶，目前旗下船隊總計127艘。

展望後市，國際政經環境動盪，包括中美關係以及烏俄戰爭之走向，皆對散裝市場帶來部分不確定性，然慧洋隨著新船陣容到位，整體運力配置將更具效率，有助強化全球航線布局與市場競爭力，公司未來將維持汰舊換新政策、提升節能比重、聚焦中小型船舶營運，為未來營運奠定更穩健的基礎。

慧洋 市場 營收

延伸閱讀

南俊營收／11月2.35億元、月增1.56% 續創掛牌以來新高

精測11月營收因季節性淡季雙減 全年年增幅仍可達雙位數

新社花海吸賞花人潮 中捷11月日均運量再創新高

中砂11月業績創單月新高 本季有望挑戰單季高峰

相關新聞

大豐電金雞將登錄興櫃

大豐電（6184）昨（2）日舉行法說會，董事長張銘志表示，旗下小金雞「大大寬頻」將登錄興櫃，半年後轉上市，策略投資TBC...

豐達科11月營收年增22% 再創新高

航太引擎扣件供應商豐達科（3004）昨（2）日公布11月營收3.76億元，續創新高，月增4.3%、年增22.9%；累計今...

中台攻加熱菸商品回收

中台資源科技（6923）昨（2）日公告，已與瑞士商菲利浦莫里斯台灣分公司簽署加熱菸相關商品回收處理合作意向書，正式跨入全...

晶碩11月合併營收年增4.4% 全年拚創高

晶碩（6491）昨（2）日公告11月合併營收6.04億元，年增4.4%，累計前11月營收達64.15億元、年增3.5%，...

興富發案量 台中占大宗

興富發（2542）昨（2）日召開法說會，興富發副總經理暨發言人廖昭雄表示，10月房市買氣有好轉跡象，成交率逐漸提升，集團...

聚陽出運 11月營收翻升

成衣大廠聚陽（1477）昨（2）日公告11月營收25.93億元，年增0.48%，符合該公司先前對第4季「逐月回升」的預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。