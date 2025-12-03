慧洋11月自結EPS 0.93元、前11月4.52元 散裝市場行情熱絡

慧洋-KY（2637）3日公告2025年11月合併營收為16.67億元，並同步公告自結獲利，單月自結每股稅前盈餘為0.93元；前11月每股稅前盈餘4.52元。

11月北美穀物旺季延續，散裝運價指數維持在高檔，慧洋單月營業淨利為6.09億元，營業利益率攀升至36.49%，11月另有處分一艘超級輕便型（Small Handy）船舶，認列處分利益約4百萬美元，挹注稅前淨利為6.92億元，自結每股稅前盈餘為0.93元；累計前11月合併營收為151.98億元，營業淨利34.12億元，稅前盈餘33.77億元，自結每股稅前盈餘4.52元。

11月適逢北美穀物傳統旺季，再加上感恩節假期提前拉貨潮，散裝市場行情熱絡，而美中關係在川習會後進入休兵階段，中國大陸承諾採買之1,200萬噸美國大豆，預期將於今年底至明年初開始裝載，亦可望支撐後續運價指數。

此外，2026年慧洋將迎接大量新船交付，共有8艘輕便型（Handy）環保節能新船將陸續投入營運，預期可取得優於市場水準之租金；而截至11月底，慧洋已處分9艘老舊船舶，貢獻處分利益共約42百萬美元，其中包含集團最後一艘海岬型船舶，目前旗下船隊總計127艘。

展望後市，國際政經環境動盪，包括中美關係以及烏俄戰爭之走向，皆對散裝市場帶來部分不確定性，然慧洋隨著新船陣容到位，整體運力配置將更具效率，有助強化全球航線布局與市場競爭力，公司未來將維持汰舊換新政策、提升節能比重、聚焦中小型船舶營運，為未來營運奠定更穩健的基礎。