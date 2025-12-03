快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

亞德客營收 寫最強11月

經濟日報／ 記者宋健生╱台中報導

氣動元件龍頭亞德客（1590）公布11月合併營收達30.25億元，月增12.1%、年增17.9%，創同期新高；累計今年前11月合併營收310.17億元、年增11.2%，已超越去年全年的306.6億元，更創歷史新高。

亞德客指出，11月接單金額持續大於出貨金額，且接單及出貨均優於預期，其中來自電池行業、汽車行業及機床設備有較好出貨表現。

另外，美中關稅議題近期似乎有緩解跡象，亞德客對2025年展望較先前看法更樂觀，且有機會延續至2026年。

亞德客稍早在法說會表示，接單及出貨優於預期，決定上調今年集團整體業績成長幅度至十位數中段區間（約15%），預期2026年氣動元件市況優於今年，包括電子設備、電池、車用等應用業績可持續成長。

展望產品應用，亞德客指出，先前電子設備應用小幅拉回，但預期今年電子設備應用出貨成長近10%，2026年出貨再成長10%。電池產業應用，預期明年業績可達雙位數百分比成長。

電池 營收 法說會

