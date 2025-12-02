亞德客-KY營收／前11月310.17億元 超越去年全年創歷史新高

氣動元件龍頭亞德客（1590）公布11月合併營收達30.25億元，月增12.1%、年增17.9%，單月營收創同期新高；累計前11月合併營收達310.17億元、年增11.2%，不但超越去年全年的306.6億元，更創歷史新高。

亞德客指出，11月份接單金額持續大於出貨金額，且接單及出貨均優於公司預期，其中，來自電池行業、汽車行業及機床設備有較好的出貨表現；而愈來愈多客戶對未來需求呈現正面看法，驗證公司對整體氣動產業及市場需求已逐步回溫的預測。

另外，美中之間的關稅議題，在近期似乎有緩解的跡象，且公司預期政府仍會視狀況持續發布政策支持，「公司對2025年度展望較先前看法更加樂觀，且有機會延續至2026年度」。

亞德客稍早在法說會中表示，目前接單及出貨均優於預期，公司決上調今年集團整體業績成長幅度至十位數中段區間（約15%），預期2026年氣動元件市況可優於今年，包括電子設備、電池、車用等應用業績可持續成長。

展望產品主要應用，亞德客指出，儘管先前電子設備應用小幅拉回，不過預期今年在電子設備應用出貨可成長近10%，2026年相關應用出貨可再成長10%。

在電池產業應用方面，隨著中國政策持續推動，預期明年相關應用業績成長幅度可到雙位數百分比，也預期明年車用相關業績成長雙位數百分比。

展望今年和明年氣動元件市況，亞德客說，相關需求從2024年底已進入溫和復甦循環，明年市況可優於今年。亞德客透過開發新品和推動品牌形象，預估今年業績可成長10%以上，較整體產業成長幅度為佳。

亞德客今年第3季合併營收82.45億元、年增11.7%，創歷史同期新高，稅後純益20.99億元，季增3%、年增21.2%，每股稅後純益10.5元；累計前三季稅後純益60.72億元、年增4.3%，每股稅後純益30.36元，獲利創同期新高。