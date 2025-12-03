豐達科11月營收年增22% 再創新高
航太引擎扣件供應商豐達科（3004）昨（2）日公布11月營收3.76億元，續創新高，月增4.3%、年增22.9%；累計今年前11月營收36.5億元，年增15.4%。法人表示，隨著航太產業景氣向上，馬來西亞廠明年量產，有助營運再攀升。
法人表示，豐達科以航太扣件為主要產品，台灣及中國大陸廠區產能稼動率幾乎滿載，馬來西亞廠第一階段完成試產，明年將量產。隨著航太產業景氣向上，今年營收、獲利均有望繳出雙位數成長，2026年營運再攀升。
因應關稅新局，豐達科加速多元化生產基地布局，先前董事會通過對馬來西亞子公司MYN增資案1,000萬美元，擴大馬國廠的產能。
豐達科表示，航太客戶通過對MYN的航太認證審核，為滿足客戶需求，MYN董事會決議於馬來西亞購置8,332平方公尺（約2,520坪）土地，總金額馬幣807萬元（約新台幣5,900萬元）。
