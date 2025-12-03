中台攻加熱菸商品回收
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
中台資源科技（6923）昨（2）日公告，已與瑞士商菲利浦莫里斯台灣分公司簽署加熱菸相關商品回收處理合作意向書，正式跨入全球加熱器裝置回收的藍海業務市場。
法人分析，中台瞄準國際品牌因應ESG趨勢對產品回收責任體系化管理要求升高的契機，透過將新業務與轉投資可久公司的加熱菸等商品銷售業務結合，將建立加熱器及菸草柱的生命周期管理與循環經濟服務模式，預期將為公司挹注中長期成長動能。
中台指出，此為擴大綠色供應鏈服務的重要策略，將運用既有處理技術與流程整合能力，協助合作夥伴導入高效率且一致性的回收與處理流程。
此外，中台同步深化菸品後端處理技術的研發。現行雖然以焚化方式回收能源、加熱器物理處理及資源回收為主，但正積極評估將菸草柱中的醋酸纖維回收為可再利用化學原料，並將其餘有機物導入沼氣發電流程，以形成更完整且高值化的綠能循環。
中台表示，透過精進資源化效率與技術深度，能有效達成減少汙染和資源浪費的目標，更能提升現有廠房產能利用率，直接反映在未來獲利結構改善上。這項技術升級將使公司從提供基礎廢棄物處理服務，轉型為具備高階、完整資源循環技術的供應商。
中台營運品質持續優化，公司表示，在成本控制與製程優化加持下，今年前三季毛利率已從去年同期34%提升至38%，反映出產品組合與製程效率提升的成果。前三季每股純益2.08元，其中中台一廠產能利用率與製程效率提升最顯著，是推動整體營運呈現穩健成長趨勢的關鍵支柱。
