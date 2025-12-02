快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

台聚集團三檔個股因這緣故亮燈漲停 作漲行情強強滾

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台聚。圖／截取自Google Maps
台聚。圖／截取自Google Maps

近來台股呈現反彈走勢，盤面資金朝向集團股作漲族群湧動，如2日最強的塑化類股中，以台塑（1301）、台聚（1304）二大集團股表現最為出彩，股價紛紛強勢大漲，成為市場投資人熱議的焦點。

展望2026年的塑化產業，法人認為，共有四大發展契機，產業景氣將轉折向上。首先，明年3月登場的大陸兩會，反內卷政策細節可望出爐，淘汰煉油老舊產能占比超過三成最受惠，烯烴及純苯相關也逾14%，有助改善供需平衡。

其次，預期烏俄戰爭結束後可抵銷中國大陸低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力；第三，油價長期走弱，下游塑化業者可望享有成本降低的好處，可提振獲利表現；第四，大陸乙烷裂解廠運作不順，未來乙烷裂解乙烯工廠投資計劃恐生變。

由於法人預期2026年塑化景氣將轉折向上，展望趨於樂觀，激勵近來塑化集團紛紛啟動年終作漲行情，除了台塑集團股最先帶頭領漲外，2日台聚集團股也接棒演出，包括台聚、亞聚（1308）、台達化（1309）等三檔個股早盤即紛紛亮燈強鎖漲停。

台聚主要為以EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）、PE（聚乙烯）、及衍生物如LDPE（低密度聚乙烯）、HDPE（高密度聚乙烯）等為主，雖然近來景氣並不理想，僅PE利差稍有好轉，但基於集團轉型規劃利多，仍激勵股價強勢表態。

亞聚為國內EVA及LDPE大廠，LDPE由於步入年底及接續明年農曆春節的食品包裝需求旺季，因而吸引買盤追捧；台達化為ABS（丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚體）、GPS（聚苯乙烯）大廠，同樣受惠集團轉型題材發酵而受矚目。

乙烯 台聚 集團股

延伸閱讀

新四輕擴建預算高達1062億 環團籲請立委擋下該鉅額投資案

台聚、亞聚：EVA價有壓

一周盤前股市解析／軍工、塑化、金融 可留意

他批台鐵廣告凌亂「誰看得懂」 反被打臉 網一面倒盛讚

相關新聞

台聚集團三檔個股因這緣故亮燈漲停 作漲行情強強滾

近來台股呈現反彈走勢，盤面資金朝向集團股作漲族群湧動，如2日最強的塑化類股中，以台塑（1301）、台聚（1304）二大集...

凱基金法說會 財務長：明年預計以現金股利為主

凱基金今（2）日下午舉辦第3季法人說明會，財務長黃碧玲指出，過去凱基金的股利多由子公司透過上繳方式支撐，其中銀行與證券扮...

中台跨入全球加熱菸裝置回收市場 藍海業務商機驚人

中台資源科技（6923）2日公告，近日已與國際知名品牌簽署加熱菸相關商品回收處理合作意向書，雙方將共同建置標準化回收與後...

台富：2026年景氣有望改善

台富（1454）昨（1）日舉辦法說會，董事長莊燿銘指出，近年受到俄烏戰爭、歐美通膨、美國關稅政策及新台幣匯率急升等因素影...

台南-KY 看好運動業務回溫

台南-KY（5906）昨（1）日舉辦法說會，總經理陳慧姝表示，運動市場過去兩年盤整壓抑營收，但今年第3季起盤整市況出現收...

大魯閣7.5億處分利益將入帳

大魯閣（1432）將台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場兩處商場營業資產以含稅10億元讓與遠雄流通，認列處分利益約7.5億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。