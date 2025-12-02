台聚集團三檔個股因這緣故亮燈漲停 作漲行情強強滾

近來台股呈現反彈走勢，盤面資金朝向集團股作漲族群湧動，如2日最強的塑化類股中，以台塑（1301）、台聚（1304）二大集團股表現最為出彩，股價紛紛強勢大漲，成為市場投資人熱議的焦點。

展望2026年的塑化產業，法人認為，共有四大發展契機，產業景氣將轉折向上。首先，明年3月登場的大陸兩會，反內卷政策細節可望出爐，淘汰煉油老舊產能占比超過三成最受惠，烯烴及純苯相關也逾14%，有助改善供需平衡。

其次，預期烏俄戰爭結束後可抵銷中國大陸低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力；第三，油價長期走弱，下游塑化業者可望享有成本降低的好處，可提振獲利表現；第四，大陸乙烷裂解廠運作不順，未來乙烷裂解乙烯工廠投資計劃恐生變。

由於法人預期2026年塑化景氣將轉折向上，展望趨於樂觀，激勵近來塑化集團紛紛啟動年終作漲行情，除了台塑集團股最先帶頭領漲外，2日台聚集團股也接棒演出，包括台聚、亞聚（1308）、台達化（1309）等三檔個股早盤即紛紛亮燈強鎖漲停。

台聚主要為以EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）、PE（聚乙烯）、及衍生物如LDPE（低密度聚乙烯）、HDPE（高密度聚乙烯）等為主，雖然近來景氣並不理想，僅PE利差稍有好轉，但基於集團轉型規劃利多，仍激勵股價強勢表態。

亞聚為國內EVA及LDPE大廠，LDPE由於步入年底及接續明年農曆春節的食品包裝需求旺季，因而吸引買盤追捧；台達化為ABS（丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚體）、GPS（聚苯乙烯）大廠，同樣受惠集團轉型題材發酵而受矚目。