球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

凱基金法說會／凱壽前三季股票獲利194億元 ICS 比率估125~150%區間

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

凱基金控（2883）2日舉辦2025年第3季法人說明會，其中，子公司凱基人壽在前三季積極實現股票資本利得約194億元，同時也看好股票市場，第3季同步也增加國內股票投資比重，截至9月底，台股投報率仍達到16%以上；針對明年ICS新制即將上路，凱壽也預估明年ICS比率水準將落在125~150%。

在凱基人壽投資組合方面，截至9月底，國內股票部位2,109億元，占比增加至9.2%，投報率16.12%；國外股票部位1,043億元，占比4.6%，投報率6.11%；國外債券部位為1兆5,360億元，占比67.2%，投報率3.92%；國內債券部位2,537億元，占比11.1%，投報率3.26%。整體總投資資產為2兆2,861億元，平均投報率2.94%。

另外，根據凱基人壽財報揭露，今年前三季實現股票類資本利得194.59億元、年減6%；債券類實現資本利得4.24億元、年減62%，凱基金表示，第3季凱基人壽掌握市場機會實際股票投資獲利，同時第3季也增加國內股票投資比重，主要是看好股票市場，配合市場看法增加股票投資；至於幣別錯配議題，當資金匯回台灣或是台幣資金投資台灣時，不管投資債券或政府公建等，也會根據投資項目與資金情況去做配置。

在投資表現上，前三季避險前經常性收益率為3.76%，與去年同期的3.88%減少，主要是受到今年匯率因素的影響；前三季避險成本2.53%，比起上半年已有逐步改善。

針對明年即將接軌IFRS17，凱基金控財務長黃碧玲表示，凱基人壽將持續優化產品組合，分別以美元保單可降低幣別錯配、高保障型商品可累積CSM、以及投資型商品為核心商品主軸。

黃碧玲也說，接軌IFRS17後，預計開帳後的CSM（合約服務邊際）可達到2,000億元以上的水準，第一年攤銷率預計落在6~7%，未來每年新增CSM目標數為300~350億元；在避險管理方面，截至9月底外匯準備金餘額約300億元，若以目前匯率加計年底的強制提存，預估年底的準備金餘額可達約450億元水準，可提高對於匯率的承受能力。

至於接軌ICS新制的目標ICS比率為何，凱壽總精算師謝如涵指出，凱基人壽目前資本適足率仍遠高於300%，以目前公布的過渡性措施來說，申請125%以上將沒有問題，不過如果要高於125%以上的超借部分，需要在5年內加速攤提，內部試算，透過每年獲利及CSM貢獻都可以還款，因此內部評估申請ICS比率落在125~150%之間皆是有可能的。

凱基人壽 股票

