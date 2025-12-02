凱基金法說會／前三季賺190億元 股利政策以現金為主、不排除搭配股票

凱基金控（2883）2日舉辦2025年第3季法人說明會，由凱基金財務長黃碧玲主持。凱基金前三季稅後淨利新臺幣190.5億元，儘管壽險子公司受匯損影響，不過，銀行與證券子公司獲利則穩健成長。對於明年的股利政策，黃碧玲指出，過往金控發放股利，銀行、證券子公司上繳扮演重要角色，由於今年銀、證子公司持續獲利成長，將會在年度結束後討論，目前方向上會以現金股利為主，也不排除搭配股票股利。

凱基金控前三季稅後淨利新臺幣190.5億元，每股盈餘1.09元，其中壽險子公司受匯率影響導致獲利較去年同期衰退，不過，第3季單季獲利已回升達81.9億元，使得前三季稅後淨利至92.6億元；凱基銀行前三季獲利52.9億元，較去年同期成長20%；凱基證券前三季獲利81.6億元，則與去年同期相當；中華開發資本則因關稅不確定性與亞幣升值，壓抑亞太資本市場與投資部位評價表現，前三季獲利5.2億元。

在凱基人壽部分，今年前三季新契約價值135億元，整體新契約價值利潤率為25.6%，比去年同期下滑，主要原因是去年在健康險法規變動下的停售效應，使得去年呈現高基期，在整體商品策略上將持續推廣保障型及高CSM商品，以優化產品組合及提升整體利潤率。

由於壽險業明年即將接軌IFRS17，金控財務長黃碧玲表示，凱基人壽將持續優化產品組合，分別以美元保單可降低幣別錯配、高保障型商品可累積CSM、以及投資型商品為核心商品主軸。

黃碧玲也說，接軌IFRS17後，預計開帳後的CSM（合約服務邊際）可達到2,000億元以上的水準，未來每年新增CSM目標數為300~350億元；在避險管理方面，截至9月底外匯準備金餘額約300億元，若以目前匯率加計年底的強制提存，預估年底的準備金餘額可達約450億元水準，可提高對於匯率的承受能力。

對於凱基金的股利政策，黃碧玲則指出，金控發放股利的資金來源主要是由子公司上繳，過往銀證子公司上繳擔任很重要的角色，加上今年度銀行、證券獲利有比去年同期有所成長，將會等年度結束後，明年做正式討論，目前方向上將以現金股利為主，也不排除搭配股票股利，屆時將會做綜合考量。