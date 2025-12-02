凱基金法說會 財務長：明年預計以現金股利為主

凱基金今（2）日下午舉辦第3季法人說明會，財務長黃碧玲指出，過去凱基金的股利多由子公司透過上繳方式支撐，其中銀行與證券扮演重要角色。今年旗下主要事業體獲利均有成長，為明年配息提供良好基礎；因此明年股利將「以現金股利為主」，是否同時搭配股票股利，將在年度盈餘分配時綜合考量。

依公開資料，凱基金2025年配發每股現金股利0.85元，並配給股票股利0.1股。 2024年每股現金股利約為0.5元。現有股東人數約77萬人。

從業績面看，今年前三季凱基金稅後淨利達190.5億元，每股盈餘（EPS）1.09元，旗下子公司多數營運穩健，其中包括壽險、銀行、證券、投信等，獲利動能與資本實力都具支撐力。壽險特別因為投資操作表現亮眼，從「股海」實現大量獲利，也被提及作為明年配息的可能來源。

凱基人壽前三季從股市實現獲利194.6億元，投報率逾16%，在上市金控壽險中僅次於富邦金；凱基銀行稅後獲利年增20%，放款餘額年增13%、活存比升至43%；凱基證券前三季淨利81.6億元、ROE（股東權益報酬率）達16.9％，在市場成交活絡推動下，單季淨收益大幅跳升；而凱基投信及中華開發資本則在資產管理和基金規模擴張上穩健前進，為集團整體穩定獲利架構提供有力支撐。