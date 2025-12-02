快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

盤面最火！玻纖族群擁抱人氣冠亞軍 還有兩檔鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台積電（2330）持續挑戰重返月線，帶動台股大盤一度大漲近400點、觸及27,741.89點，而玻纖布概念股更在AI伺服器高階材料需求帶動下強勢齊揚，扮演盤面多頭大前鋒。

其中，德宏（5475）盤中率先衝上漲停鎖在63.8元，點燃族群買氣，建榮（5340）隨後強勢亮燈；此外，台玻（1802）、南亞（1303）、富喬（1815）也同步上攻，量價齊入台股前十大，成為今日盤面最火熱的資金聚落。

隨著AI伺服器帶動高頻高速材料需求急遽升溫，全球玻纖布產能持續供不應求。市場關注焦點仍集中在日本日東紡，其為全球唯一能穩定量產最高階T-Glass的廠商，T-Glass市佔率高達100%。供應鏈指出，日東紡自2023年下半年起產能即維持滿載，未出現鬆動跡象。今年以來，股價已成長超過100%。

日東紡強勢成長直接外溢至台廠供應鏈，其中持股47.65%的建榮成為最大受惠者。建榮今日也爆出逾3.3萬張大量，激勵股價強鎖漲停67.1元。其NE布（Low DK）自2024年起放量明顯，加上平均單價較高，帶動2025年第二季毛利率提升至16.25%。

此外，富喬同樣在高階Low DK材料上交出佳績，針對AI伺服器需求布局完成專利並正式量產，第四季Low DK產品占比將提升至五成以上。旗下次世代Low DK供應800G交換器與M8高階 CCL的產品已通過客戶認證。今日明顯獲資金回流，成交量放大至10萬張以上，股價暫高見85.4元。

而盤面最受矚目的莫過於台玻。台玻是全球第三家、也是台灣唯一具備量產Low DK玻纖布能力的廠商，今日在族群全面走強加持下，成交量於11:30前即超越昨日整日水準，躍居台股人氣王，股價一度強彈逾6%、觸及37.7元。台玻高階玻纖布已跨入第二代Low DK，並獲多家終端大廠採用，市場傳出訂單一路滿到2027年，至2025年底在Low DK市場市占率更有望突破三成。

台股 市場

延伸閱讀

台股3萬點不是夢？網期待又怕受傷害⋯憂「要洗散戶下車」

台股雜音多 外資砍243億…法人對後市仍有信心

台股ETF配息 贏家出列 00919全年衝上11.23%

台股ETF受益人數連四周創高

相關新聞

中台跨入全球加熱菸裝置回收市場 藍海業務商機驚人

中台資源科技（6923）2日公告，近日已與國際知名品牌簽署加熱菸相關商品回收處理合作意向書，雙方將共同建置標準化回收與後...

台富：2026年景氣有望改善

台富（1454）昨（1）日舉辦法說會，董事長莊燿銘指出，近年受到俄烏戰爭、歐美通膨、美國關稅政策及新台幣匯率急升等因素影...

台南-KY 看好運動業務回溫

台南-KY（5906）昨（1）日舉辦法說會，總經理陳慧姝表示，運動市場過去兩年盤整壓抑營收，但今年第3季起盤整市況出現收...

大魯閣7.5億處分利益將入帳

大魯閣（1432）將台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場兩處商場營業資產以含稅10億元讓與遠雄流通，認列處分利益約7.5億元...

雷虎無人艇 戰力大躍進

無人載具製造大廠雷虎科技（8033）昨（1）日宣布，已於上週五（11月28日）在屏東大鵬灣國家帆船訓練基地，創下台灣無人...

散裝船三多 運價看漲

美國總統川普近日指出，俄烏戰爭「停戰機會很大」。近日散裝船租金交易市場轉更熱絡，2026年散裝船浮現三大利多推升運價上揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。