盤面最火！玻纖族群擁抱人氣冠亞軍 還有兩檔鎖漲停

台積電（2330）持續挑戰重返月線，帶動台股大盤一度大漲近400點、觸及27,741.89點，而玻纖布概念股更在AI伺服器高階材料需求帶動下強勢齊揚，扮演盤面多頭大前鋒。

其中，德宏（5475）盤中率先衝上漲停鎖在63.8元，點燃族群買氣，建榮（5340）隨後強勢亮燈；此外，台玻（1802）、南亞（1303）、富喬（1815）也同步上攻，量價齊入台股前十大，成為今日盤面最火熱的資金聚落。

隨著AI伺服器帶動高頻高速材料需求急遽升溫，全球玻纖布產能持續供不應求。市場關注焦點仍集中在日本日東紡，其為全球唯一能穩定量產最高階T-Glass的廠商，T-Glass市佔率高達100%。供應鏈指出，日東紡自2023年下半年起產能即維持滿載，未出現鬆動跡象。今年以來，股價已成長超過100%。

日東紡強勢成長直接外溢至台廠供應鏈，其中持股47.65%的建榮成為最大受惠者。建榮今日也爆出逾3.3萬張大量，激勵股價強鎖漲停67.1元。其NE布（Low DK）自2024年起放量明顯，加上平均單價較高，帶動2025年第二季毛利率提升至16.25%。

此外，富喬同樣在高階Low DK材料上交出佳績，針對AI伺服器需求布局完成專利並正式量產，第四季Low DK產品占比將提升至五成以上。旗下次世代Low DK供應800G交換器與M8高階 CCL的產品已通過客戶認證。今日明顯獲資金回流，成交量放大至10萬張以上，股價暫高見85.4元。

而盤面最受矚目的莫過於台玻。台玻是全球第三家、也是台灣唯一具備量產Low DK玻纖布能力的廠商，今日在族群全面走強加持下，成交量於11:30前即超越昨日整日水準，躍居台股人氣王，股價一度強彈逾6%、觸及37.7元。台玻高階玻纖布已跨入第二代Low DK，並獲多家終端大廠採用，市場傳出訂單一路滿到2027年，至2025年底在Low DK市場市占率更有望突破三成。