仁新斯特格新藥三期告捷 股價攻天價502元後急震翻黑

仁新（6696）2日晨間召開重訊記者會，公告旗下Belite公布青少年斯特格病變三期試驗之關鍵性數據，主要評估指標之統計結果正面，為全球首見的關鍵性突破。激勵早盤股價以438元高檔開出後，一度突破500元關卡、觸及502元新天價；不過，邁入第三季以來，股價已自9月底的160.5元，一路飆升至502元天價，漲多賣壓也在突破500元關卡後增強，早盤股價震盪劇烈，最高502元、最低翻黑下探至363元，震盪劇烈。

Belite規畫2026年上半年上半年與各國監管機構討論Tinlarebant的潛在後續計畫與新藥查驗登記申請(NDA)送件事宜，並向美國FDA遞交新藥查驗登記申請(NDA)。

仁新指出，子公司Belite Bio, Inc(那斯達克股票交易代碼：BLTE，以下簡稱Belite)公告，旗下LBS-008(Tinlarebant)口服新藥針對青少年斯特格病變斯臨床三期試驗(DRAGON)解盲關鍵性數據(Top-line data)，成為有史以來首次成功的斯特格病變關鍵性試驗。

DRAGON共收案104位青少年受試者，並成功達成主要療效指標。該試驗採用預先指定的分析模型結果顯示，透過眼底自發熒光成像技術(FAF)測量視網膜萎縮區域(DDAF)，與安慰劑組相比，試驗組病灶增長速度降低了36%，達到非常顯著，解盲數據相當正向。

仁新表示，LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑（RBP4 Antagonist）為新成分新藥，適用於治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變。