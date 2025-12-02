快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

仁新斯特格新藥三期告捷 股價攻天價502元後急震翻黑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

仁新（6696）2日晨間召開重訊記者會，公告旗下Belite公布青少年斯特格病變三期試驗之關鍵性數據，主要評估指標之統計結果正面，為全球首見的關鍵性突破。激勵早盤股價以438元高檔開出後，一度突破500元關卡、觸及502元新天價；不過，邁入第三季以來，股價已自9月底的160.5元，一路飆升至502元天價，漲多賣壓也在突破500元關卡後增強，早盤股價震盪劇烈，最高502元、最低翻黑下探至363元，震盪劇烈。

Belite規畫2026年上半年上半年與各國監管機構討論Tinlarebant的潛在後續計畫與新藥查驗登記申請(NDA)送件事宜，並向美國FDA遞交新藥查驗登記申請(NDA)。

仁新指出，子公司Belite Bio, Inc(那斯達克股票交易代碼：BLTE，以下簡稱Belite)公告，旗下LBS-008(Tinlarebant)口服新藥針對青少年斯特格病變斯臨床三期試驗(DRAGON)解盲關鍵性數據(Top-line data)，成為有史以來首次成功的斯特格病變關鍵性試驗。

DRAGON共收案104位青少年受試者，並成功達成主要療效指標。該試驗採用預先指定的分析模型結果顯示，透過眼底自發熒光成像技術(FAF)測量視網膜萎縮區域(DDAF)，與安慰劑組相比，試驗組病灶增長速度降低了36%，達到非常顯著，解盲數據相當正向。

仁新表示，LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑（RBP4 Antagonist）為新成分新藥，適用於治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變。

解盲

延伸閱讀

美時宣布向韓國食品藥物安全部 提出新藥申請

仁新新藥三期臨床報捷

菱光攻紅外線成像 跨步

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

相關新聞

中台跨入全球加熱菸裝置回收市場 藍海業務商機驚人

中台資源科技（6923）2日公告，近日已與國際知名品牌簽署加熱菸相關商品回收處理合作意向書，雙方將共同建置標準化回收與後...

台富：2026年景氣有望改善

台富（1454）昨（1）日舉辦法說會，董事長莊燿銘指出，近年受到俄烏戰爭、歐美通膨、美國關稅政策及新台幣匯率急升等因素影...

台南-KY 看好運動業務回溫

台南-KY（5906）昨（1）日舉辦法說會，總經理陳慧姝表示，運動市場過去兩年盤整壓抑營收，但今年第3季起盤整市況出現收...

大魯閣7.5億處分利益將入帳

大魯閣（1432）將台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場兩處商場營業資產以含稅10億元讓與遠雄流通，認列處分利益約7.5億元...

雷虎無人艇 戰力大躍進

無人載具製造大廠雷虎科技（8033）昨（1）日宣布，已於上週五（11月28日）在屏東大鵬灣國家帆船訓練基地，創下台灣無人...

散裝船三多 運價看漲

美國總統川普近日指出，俄烏戰爭「停戰機會很大」。近日散裝船租金交易市場轉更熱絡，2026年散裝船浮現三大利多推升運價上揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。