森崴新總座上任 增資子公司富崴能源

森崴能源（6806）1日晚間公告人事異動，由林坤煌擔任新任總經理，取代原先暫代總經理一職的森崴董事長郭台強，人事令即刻生效；此外，森崴董事會決議對子公司富崴能源現金增資6億元，充實營運。

森崴第3季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，前三季累積虧損高達121.72億元，每股虧損46.34元。

據悉，森崴能源子公司富崴能源於2020年6月15日得標台電二期離岸風電統包工程和5年維運合約，總裝置容量約300MW，預計2025年底完工併聯，年發電量估計超過10億度。

然而，富崴能源承攬台電離岸風電第二期風場採購案受到全球大環境驟變影響，導致施工成本暴增，因此向台電要求必須追加預算，致使發生承攬契約履約爭議，目前雙方已進入協商程序。