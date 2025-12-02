台南-KY 看好運動業務回溫

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台南-KY（5906）昨（1）日舉辦法說會，總經理陳慧姝表示，運動市場過去兩年盤整壓抑營收，但今年第3季起盤整市況出現收斂，2026年可望回溫，帶動本業改善；此外，並積極拓展文創與通路型業務，藉由新商場啟用與軍用品標案執行，推動營運結構持續轉向多元平台。

陳慧姝指出，運動用品銷售10月已出現回溫跡象，預期2026年將恢復正常季節性需求，對以運動品牌代理為主要營收來源的公司有利。她坦言，近年市場波動使公司營運承壓，也讓管理層更加認知布局過度集中於單一產業的風險，後續將強化多角化經營策略。

本月將開幕的「高流商場 Focus13」規劃餐飲占60%、文創及生活類商品占40%，結合高雄市政府資源，成為擴大觀光型商場重要據點。

