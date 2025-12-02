台富：2026年景氣有望改善
台富（1454）昨（1）日舉辦法說會，董事長莊燿銘指出，近年受到俄烏戰爭、歐美通膨、美國關稅政策及新台幣匯率急升等因素影響，紡織產業波動明顯，但近期市場調整力道逐步收斂，預期2026年紡織景氣可望較今年小幅改善。
台富表示，今年已著手產品結構調整與研發提升，聚焦高附加價值布料與技術型工作服，以強化競爭力並降低景氣循環衝擊。
為提升毛利，公司近兩年積極跨入高階工作服與產業用布領域，強調產品防護機能。莊燿銘指出，高階工作服屬剛性需求，對原料開發、製造及後加工均有較高標準，公司已成立研發中心與品質管制實驗室，整合業務、研發及行銷企劃部門共同開發市場，希望藉差異化產品建立長期投入方向。
此外，品牌商向台富提出「台灣plus one」布局需求，即保留台灣研發與中高階製造能力，同時建立第二生產基地，以降低地緣政治風險。莊燿銘表示，公司目前已在規劃海外布局。
