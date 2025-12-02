豐興開平盤 待市況回溫

豐興（2015）昨（1）日開出新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼三大品項全數平盤，凸顯鋼價雖仍無力上漲，但也不再向下探底，市場進入築底盤整期，交易雙方悲觀情緒鈍化，靜待景況回溫。

豐興協理莊文哲表示，國際鋼鐵原物料行情趨於平穩，日本2H廢鋼以每公噸315美元交易，美國貨櫃廢鋼300美元，澳洲鐵礦由每公噸104.2元漲到104.7美元。

昨天豐興業務會議拍板廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，廢鋼收購價每公噸8,200元，鋼筋牌價1.64萬元，型鋼2.3萬元。豐興指出，上周鋼價開平盤，下游客戶需求僅屬普通，完全沒有追價意願，鋼筋市場缺乏明確需求動能，但值得注意的是，鋼廠也不願意降價搶量，可見目前價格已接近鋼廠成本底部，再跌意義不大。

值得關注的是，國際廢鋼價格自11月起不再持續下跌，轉為橫盤整理；鐵礦砂則維持在106美元相對高位。這顯示全球鋼廠成本端仍高檔僵固，鋼價要再下跌的空間十分有限。

上市鋼廠主管表示，最新商情顯示全球建築用鋼需求雖在低檔，供應已出現減量訊號，包括日本、南韓、大陸多家電爐廠減產，以防止鋼價跌破成本線。亞洲地區鋼筋螺紋鋼報價普遍維持在每公噸CFR480至510美元區間，與台灣鋼筋成本結構相對接近，也支持了鋼價低檔區間的穩定性。

台灣鋼筋需求雖弱，主要來自政府打房造成建照量大幅下滑、營建資金緊縮、公共工程進度不如預期，鋼筋需求大幅萎縮，盤商與營造廠以低庫存模式應對市場，下游沒有能力追價，但悲觀情緒正在鈍化，

尤其新台幣貶至31.4附近，有利出口鋼品競爭力，東南亞與中東等部分外銷市場開始出現回補庫存需求，配合國內大型公共工程標案將在年底、年初陸續開出，雖還不足以帶動鋼價上攻，但悲觀預期已鈍化，靜待市況回溫。