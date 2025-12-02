散裝船三多 運價看漲

美國總統川普近日指出，俄烏戰爭「停戰機會很大」。近日散裝船租金交易市場轉更熱絡，2026年散裝船浮現三大利多推升運價上揚，國內的散裝船族群慧洋-KY（2637）、裕民、中航等業者將營運將跟著雨露均霑。

國內散裝業者指出，首先俄烏戰爭打太久，時間已近四年，專業機構推估重建需求最少達到6,000億美元；其次，大陸同意恢復跟美國採買穀物，因為每年都有一定的基本數量要完成，成為維持散裝船基本需求；第三、全球散裝船新船太少，2026年環保法規愈來愈嚴苛，老舊船舶被迫在新年度要加速維修或是退出市場，使得船舶供給更吃緊。

外電報導內容指出，美國與烏克蘭這次在佛州會談後，川普的特使魏科夫最快2日將前往莫斯科與普丁協商。

受惠於市場傳出停戰的好消息，散裝船的現貨市場租船轉熱絡，昨（1）日不少觀望買盤開始進場租船，租金價格也開始上揚，海岬型的散裝船日租金價格來到3.7萬美元，近一周漲幅達到22%；巴拿馬型上周日租金價格約1.75萬美元，近一周漲幅較小為1.22%，不過最新大陸地區的日租金報價已經衝上1.86萬美元。

大陸對於穀物黃豆等需求一直相當強大，現在開始恢復跟美國採購黃豆等穀物；據了解，大陸糧商已在市場急租18艘巴拿馬型的散裝船，巴拿馬型及輕便極限型船需求會急速增加，國內經營業者慧洋-KY、裕民、四維航、台航及正德等優先受惠。