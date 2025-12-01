台南-KY 法說會／總座陳慧姝：高雄新商場本月開幕 運動市場明年回溫

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台南-KY（5906）1日舉辦法說會，總經理陳慧姝表示，投資打造的「高流商場 Focus13」預計本月下旬開幕，商場事業可望再添新動能。同時，運動市場過去兩年盤整壓抑營收，但今年第3季起盤整市況出現收斂，明(2026)年可望回溫，帶動本業改善。台南-KY並積極拓展文創與通路型業務，藉由新商場啟用與軍用品標案執行，推動營運結構持續轉向多元平台。

陳慧姝指出，今年10月觀察到運動用品銷售已出現回溫跡象，市場盤整力道縮小，預期2026年將恢復正常季節性需求，對以運動品牌代理為主要營收來源的公司有利。她坦言，近年市場波動使公司營運承壓，也讓管理層更加認知布局過度集中於單一產業的風險，後續將強化多角化經營策略。

在文創與百貨業務方面，旗下「林百貨」主打自營文創設計商品，形成差異特色。延伸經營經驗，本月即將開幕的「高流商場 Focus13」規劃餐飲占60%、文創及生活類商品占40%，品牌重複性低，並結合高雄市政府資源，鎖定在地客與觀光商機，成為公司擴大觀光型商場的重要據點。

此外，台南-KY也積極拓展通路業務，旗下斐樂（FILA）與關係企業台南（1473）聯手參與軍用品供應標案，預計自2026年1月1日起執行，營運範圍包含27個提領門店及9家供應站。供應站除販售國軍制式商品外，將引入多元品項，相關商品須先經軍方核准，公司亦規劃爭取納入代理的Reebok品牌。

她表示，未來將持續評估其他業種標的，朝「食衣住行育樂」多元平台方向發展，透過品牌組合調整與業務延伸，提升公司營運韌性及品牌價值。展望2026年，隨運動市場回升、新商場貢獻、軍用品供應業務啟動，營運結構有望逐步改善。

