陸製鋼材遭課反傾銷稅＋原物料行情加持 第一銅、大成鋼帶隊強攻

財政部近日宣布，對中國大陸製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，法人看好國內鋼鐵業者壓力有望減緩。上周五倫敦金屬交易所（LME）銅價創新高，激勵第一銅（2009）等銅概念股1日盤中勁揚；加上國際鎳價反彈，帶動不銹鋼價回升。三大題材帶動鋼鐵族群氣勢，成為抗跌指標。

鋼鐵類股相關指數在盤中漲逾1.5%，漲勢僅次於塑膠類股；第一銅盤中一度近漲停，量逾18,000張；不鏽鋼業者大成鋼（2027）漲近4%，爆量2萬張；中鋼（2002）漲近2%； 中鴻（2014）盤中漲逾半根，寫半月新高價。東和鋼鐵（2006）也漲近3%。

近年中國大陸低價鋼鐵產品流入國際鋼市，各國業者陷入價格廝殺戰，中鋼、中龍等業者陸續向財政部提出反傾銷調查案。財政部27日宣布，對中國大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，最高稅率20.15％，回溯至今年7月3日實施，為期五年。中鋼表示，台灣鋼市出現很多不合理的量價關係，主要都來自中國大陸，政府對大陸熱軋課徵反傾銷稅率，有望能讓市場正面發展。

原物料價格也提振鋼鐵類股士氣。LME銅價在28日盤中寫歷史新高，銅三個月期貨價勁揚至每公噸11,210.50美元，再度突破先前高點，收盤雖略為收斂至11,188.50美元，但周漲幅達3.8%，11月整月仍上漲2.8%。智利10月銅產量年減7%；中國大陸主要銅冶煉廠也同意明年減產10%以上。

鎳價近期也出現反彈，因鎳是不銹鋼關鍵合金元素，同步帶動不鏽鋼價格走揚。LME鎳價在2025年11月下旬從低檔反彈，近期現貨價逐步回升至約每公噸1.46萬美元區間，單周漲幅約2.5%；國內不鏽鋼業者也調高12月盤價，有望挹注營收。此外，2025年全球不銹鋼市場報告，不銹鋼市場規模預期從2024年約1,202億美元，擴大到2030年的1,574億美元，複合年均成長率約4.6%，業內表示，雖目前整體需求仍不旺，但隨年底工程、基建、換季補貨等需求浮現，有望逐步釋出更多買氣。