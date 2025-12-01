快訊

閃兵壞人生大事！陳柏霖紐西蘭婚禮「無限延期」 大咖賓客名單曝

世禾、華懋、衛司特營運加溫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體先進製程持續放量，帶旺半導體清洗與再生龍頭廠世禾（3551）、揮發性有機氣體（VOCs）處理及汙染防治設備專業廠華懋，以及ESG概念股衛司特營運，三家公司同步看好營運將持續加溫。

受惠先進製程設備清洗需求攀升，世禾10月合併營收2.79億元，創新高，月增7.3%，年增28.2%；前十月合併營收24.25億元，為同期最佳，年增14.5%。獲利表現方面，世禾前三季稅後純益3.44億元，年增23.7%，每股純益6.12元，為同期新高。

世禾表示，現階段晶圓廠設備零組件清洗需求大於市場能供給的總量，該公司新廠去年第3季啟用後，今年第2季產能即滿載，將於適當地點再添購新廠以擴充產能，對後市樂觀。

華懋在半導體領域市占約七成，在半導體先進製程市占更超過九成，同樣搭上這波先進製程放量商機。華懋前三季稅後純益2.9億元，年增12.8%，每股純益6.88元；前十月合併營收23.71億元，年增29.1%，已超越去年全年的22.47億元，確立今年業績將續創新高。

華懋表示，為與世界ESG環保進程同步，積極與國外專業公司及國內專業研發機構與學術單位共同合作開發相關的設備和系統，因應市場日益的需求。

半導體 華懋

延伸閱讀

台積電老臣投奔敵營！羅唯仁是工作狂8度延後退休 恐有免死金牌？

英特爾晶圓代工傳奪蘋單 分析師郭明錤：對台積電影響有限

隱形冠軍／嘉大教授：銀川米有理念的米廠 實踐低碳經濟

兆豐證深耕ESG 獲雙殊榮

相關新聞

世禾、華懋、衛司特營運加溫

半導體先進製程持續放量，帶旺半導體清洗與再生龍頭廠世禾（3551）、揮發性有機氣體（VOCs）處理及汙染防治設備專業廠華...

國精化獲CCL大廠追單

輝達、Google、AWS供應鏈都在搶銅箔基板（CCL），國精化（4722）旗下應用於M7以上高階CCL的關鍵樹脂5G材...

俄烏若正式停戰 法人看好新興等散裝股將受惠

俄烏若停戰，國際市場評估重建所需鐵礦砂占散裝整體貿易需求比重約0.3%~1.9%，重建商機對於散裝市場需求具有正面效益中...

台新新光金去年配息0.9元 今年股利看增

台新新光金總經理林維俊昨（28）日表示，對於股利政策，去年發放現金股利0.9元，今年應只會派發現金，「金額應該會比去年更...

迅得新廠拚產能全開

半導體PCB系統整合設備商迅得（6438）昨（28）日召開法說會，董事長王年清表示，配合半導體應用成長，看好第4季優於第...

禾聯碩平價品牌變金雞

家電廠禾聯碩（5283）昨（28）日舉辦法說會，面臨景氣低迷與業外匯損挑戰，旗下平價品牌「YAMADA（山田家電）」表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。