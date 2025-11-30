俄烏若正式停戰 法人看好新興等散裝股將受惠

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

俄烏若停戰，國際市場評估重建所需鐵礦砂占散裝整體貿易需求比重約0.3%~1.9%，重建商機對於散裝市場需求具有正面效益中，法人機構認為，主要受惠船舶將以海岬型及輕便型船為主，有利新興（2605）及慧洋-KY（2637）等散裝船公司營運後市。

分析師表示，在重建需求方面，由於烏克蘭可停靠大船的港口有限，倘若重建規模較大的話，由小船運送鋼材的可能性較高，鋼材需求回升亦有利於鐵礦砂需求提升，因此，重建商機對於整體散裝市場需求具有正面效益。

根據先前烏克蘭政府、世界銀行集團及歐盟委員會、聯合國等組織共同發布的報告顯示，烏克蘭未來十年的復甦及重建總成本預計達5,240億美元。

若以投入固定資產所需資金占整體資金比重5%~40%、以及重建所需時間約3~10年等假設條件估算，則重建所需鐵礦砂占散裝整體貿易需求比重約0.3%~1.9%。

此外，先前俄烏戰爭導致他國對俄羅斯制裁，煤炭貿易型態的改變讓航程運距拉長，停戰後若制裁解除，俄羅斯恢復正常的煤炭出口路線，則運距可能因而縮減，較不利市場運力去化，相關船舶以巴拿馬型船舶為主。因此，俄烏若停戰，散裝市場主要受惠船舶將以海岬型及輕便型船為主。

基本面方面，2026年海岬型船舶運力增速維持低檔，輕便型船舶運力增速有望放緩，巴拿馬型船舶運力增速則相對較高，因此，展望較佳的船型將以海岬型及輕便型為主，公司包括新興、裕民（2606）、中航（2612）、慧洋-KY等。

