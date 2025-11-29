快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

利空？台新新光金控前十月獲利下修15％ 法人曝目標價

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台新新光金控（2887）第3季及前十月稅後淨利123.9億元、287億元，較自結獲利減少22％、15％。台新新光金／提供
台新新光金控（2887）第3季及前十月稅後淨利123.9億元、287億元，較自結獲利減少22％、15％。台新新光金／提供

台新新光金控（2887）第3季及前十月稅後淨利123.9億元、287億元，較自結獲利減少22％、15％。不過，本土投顧法人指出，自與新光金控合併以來，集團營運已正式進入「多引擎」發展新階段，綜效開始顯現。受惠於7月24日後開始認列新光金子公司獲利，金控第3季獲利較前一季大幅成長126%，顯示合併後的獲利動能強勁且穩健，投資評等維持「持有」、目標價20元。

法人指出，台新新光金控下修前十月獲利，主因公司暫時保守認列新壽持有約6,000億元零息可贖回債券的公允價值，影響收購價格分攤（PPA）各34及51億元，等待年底前第三方評估金額。

不過，受惠合併綜效，集團旗下各子公司核心業務表現仍亮眼。銀行業務部分，第3季銀行與手續費收入均較上季有所改善，核心獲利動能持續維持穩定，為金控獲利主要支柱。

證券業務部分，在完成與元富證券的合併後，台新證券在市場上的競爭力顯著提升，在經紀業務市場排名升至第4名，股票承銷業務更是一舉躍升至業界第1名。

壽險展望部分，隨著人壽子公司的合併，預計在接軌IFRS 17新會計準則後，合併後的CSM（合約服務邊際）餘額將可望超過新台幣2,000億元，將為金控提供長期的獲利支持。

台新新光金控日前在法說會上表示，鑒於今年獲利狀況表現優異，預期2025年度的股利發放將高於2024年（2024年為0.9元）。此外，集團將持續以全數發放現金股利為主要方向，以實際行動回饋廣大股東。

台新新光金控 市場

延伸閱讀

台新新光金去年配息0.9元 今年股利看增

林維俊：台新新光金合併後 新壽ICS最高拉至150%、年底前CSM超過600億

台灣企業永續獎／台新新光金斬獲11獎

台新新光金控 女子路跑報名

相關新聞

利空？台新新光金控前十月獲利下修15％ 法人曝目標價

台新新光金控（2887）第3季及前十月稅後淨利123.9億元、287億元，較自結獲利減少22％、15％。不過，本土投顧法...

台新新光金去年配息0.9元 今年股利看增

台新新光金總經理林維俊昨（28）日表示，對於股利政策，去年發放現金股利0.9元，今年應只會派發現金，「金額應該會比去年更...

迅得新廠拚產能全開

半導體PCB系統整合設備商迅得（6438）昨（28）日召開法說會，董事長王年清表示，配合半導體應用成長，看好第4季優於第...

禾聯碩平價品牌變金雞

家電廠禾聯碩（5283）昨（28）日舉辦法說會，面臨景氣低迷與業外匯損挑戰，旗下平價品牌「YAMADA（山田家電）」表現...

長榮航貨運 奪下雙認證

長榮航空（2618）長期看好航空貨運需求，積極取得相關認證爭取訂單，昨（28）日宣布，與長榮空運倉儲與長榮航勤三方聯手再...

台船「海鯤軍艦」測試順利

台船（2208）營運面再傳好消息，市場一直擔心台船「海鯤軍艦」製造遇逆風，「海鯤軍艦」已完成第五次浮航海試，雖然「海鯤軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。