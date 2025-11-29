利空？台新新光金控前十月獲利下修15％ 法人曝目標價
台新新光金控（2887）第3季及前十月稅後淨利123.9億元、287億元，較自結獲利減少22％、15％。不過，本土投顧法人指出，自與新光金控合併以來，集團營運已正式進入「多引擎」發展新階段，綜效開始顯現。受惠於7月24日後開始認列新光金子公司獲利，金控第3季獲利較前一季大幅成長126%，顯示合併後的獲利動能強勁且穩健，投資評等維持「持有」、目標價20元。
法人指出，台新新光金控下修前十月獲利，主因公司暫時保守認列新壽持有約6,000億元零息可贖回債券的公允價值，影響收購價格分攤（PPA）各34及51億元，等待年底前第三方評估金額。
不過，受惠合併綜效，集團旗下各子公司核心業務表現仍亮眼。銀行業務部分，第3季銀行與手續費收入均較上季有所改善，核心獲利動能持續維持穩定，為金控獲利主要支柱。
證券業務部分，在完成與元富證券的合併後，台新證券在市場上的競爭力顯著提升，在經紀業務市場排名升至第4名，股票承銷業務更是一舉躍升至業界第1名。
壽險展望部分，隨著人壽子公司的合併，預計在接軌IFRS 17新會計準則後，合併後的CSM（合約服務邊際）餘額將可望超過新台幣2,000億元，將為金控提供長期的獲利支持。
台新新光金控日前在法說會上表示，鑒於今年獲利狀況表現優異，預期2025年度的股利發放將高於2024年（2024年為0.9元）。此外，集團將持續以全數發放現金股利為主要方向，以實際行動回饋廣大股東。
